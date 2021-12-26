Актриса Любовь Толкалина поделилась серией горячих снимков

Москва, 26 декабря. Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина опубликовала в Instagram список фильмов, в которых она снялась в 2021 году. В публикации фигурировали несколько провокационных фотографий.

В первую очередь звезда выделила такие проекты, как Happy End, Insomnia, «Мажор». Толкалина отдельно отметила «Бег Улиток», «Ни к селу, ни к городу», а также «Чиновник».

«Что-то уже вышло, что-то ожидается в скором времени. Про театр напишу позже, там тоже много интересного», — написала она.

Prt Scr instagram.com / @tolkalinaliuba

Толкалина решила привлечь внимание фолловеров с помощью снимка, сделанного у зеркала. Артистка расстегнула молнию и немного приспустила черные брюки, а также показала грудь. Публикация набрала более десяти тысяч лайков, под ней появилось множество комментариев.

«Любовь Николаева горяча как никогда, возраст тут не помеха»; «Все ваши роли наполнены невероятной магией, в голосе, жестах, взгляде»; «Высший класс! За список спасибо. Будем искать, смотреть», — отреагировали пользователи.

Звезда кино состояла в отношениях с режиссером Егором Кончаловским, от которого родила дочь Марию. Пара объявила о расставании зимой 2017 года, через пару лет Толкалина начала встречаться с британским музыкантом Саймоном Брассом.