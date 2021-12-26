Внучку Марины Зудиной назвали копией Олега Табакова

Москва, 26 декабря. Вдова актера и режиссера Олега Табакова, актриса Марина Зудина поделилась снимком своей подросшей внучки Мии. Поклонники увидели в девочке поразительное сходство со знаменитым дедом.

Фотография маленькой дочери сына Зудиной, актера Павла Табакова, появилась на странице артистки в Instagram. На черно-белом снимке малышка смотрит в камеру, сидя на руках у своей матери — экс-возлюбленной Табакова-младшего Софьи Синицыной.

«Красота в гармонии… Младшая из женщин в семье», — подписала кадр Зудина.

Prt Scr instagram.com / @marinazudina_official

Снимок с подросшей внучкой актрисы привел подписчиков знаменитости в восторг. По мнению некоторых пользователей Сети, девочка очень похожа на Олега Табакова. Другие же обнаружили в ребенке общие черты со звездной бабушкой.

«Миа очень похожа на Олега Павловича! Просто копия!»; «Вылитая Марина Зудина, как будто ее дочь, если честно уж. Красавица растет. И такая же улыбчивая — улыбка один в один!»; «Ну как же она похожа на дедушку! Это так волшебно! Смотришь, и душа радуется!»; «Это вы и Олег Павлович в одном лице! Добрая, улыбчивая малышка, абсолютно внешне табаковская», — восхитились комментаторы.

Ранее Софья Синицына показала фото дочери от Павла Табакова. Экс-возлюбленная актера опубликовала снимок девочки в зимнем комбинезоне.