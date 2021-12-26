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Tencent: США готовы превратить Японию в «фарш» в случае столкновения с Россией и КНР

Армия
Tencent: США готовы превратить Японию в «фарш» в случае столкновения с Россией и КНР
ФБА «Экономика сегодня»

Пекин, 26 декабря. Японское руководство покорно следует в фарватере американской политики и обрекает страну на уничтожение в случае конфликта США с Россией и КНР. Об этом пишут эксперты китайского издания Tencent.

Токио сделал ставку на конфронтацию с РФ и Китаем, что может обернуться самыми пагубными последствиями для национальных интересов Японии, полагают аналитики из КНР. Пересказ их публикации представлен «ПолитРоссией».

«Власти в Токио приняли поспешное решение и, рискнув безопасностью Японии, сделали ставку на то, что США выиграют соревнование с Китаем и Россией», — сообщается в публикации.

США готовы превратить Японию в «отыгранный фарш» при вооруженном конфликте с Россией или в случае столкновения с Китаем. Токио продолжает провоцировать Москву и Пекин в угоду Вашингтону и при этом сильно рискует, указали авторы Tencent.

«Японии нужно понять: Соединенные Штаты не смогут выиграть конкуренцию с РФ и КНР», — рассказали китайцы о важности военно-политического реализма для японского руководства.

Ранее сообщалось о вызове посла Японии в российский МИД для вручения ноты протеста в связи с проведением тенденциозной выставки о Курильских островах в Токио.

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