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Бывший шеф-редактор Tatler Эдуард Дорожкин ушел из жизни

  /   Обновлено: 26 декабря 2021 20:12
Общество
Бывший шеф-редактор Tatler Эдуард Дорожкин ушел из жизни
facebook.com  /  Эдуард Дорожкин

Москва, 26 декабря. Постоянный автор газеты «Ведомости» Эдуард Дорожкин ушел из жизни. О смерти журналиста сообщила его коллега Аннета Решетова на своей странице в Facebook.

Представительница сферы СМИ опубликовала в соцсети черно-белое фото с Дорожкиным. По ее словам, снимок был сделан осенью.

«Эдуарда больше нет. Наша сентябрьская фотография. И в это невозможно поверить», — подписала кадр журналистка.

Бывший шеф-редактор Tatler Эдуард Дорожкин ушел из жизни
Prt Scr facebook.com / Anneta Reshetova

Дорожкин в прошлом занимал пост главного редактора газеты «На Рублевке». Кроме того, он был шеф-редактором глянцевого светского журнала Tatler.

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Все новости / Общество / Бывший шеф-редактор Tatler Эдуард Дорожкин ушел из жизни
журналист Tatler дорожкин
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