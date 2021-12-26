Бывший шеф-редактор Tatler Эдуард Дорожкин ушел из жизни

Москва, 26 декабря. Постоянный автор газеты «Ведомости» Эдуард Дорожкин ушел из жизни. О смерти журналиста сообщила его коллега Аннета Решетова на своей странице в Facebook.

Представительница сферы СМИ опубликовала в соцсети черно-белое фото с Дорожкиным. По ее словам, снимок был сделан осенью.

«Эдуарда больше нет. Наша сентябрьская фотография. И в это невозможно поверить», — подписала кадр журналистка.

Prt Scr facebook.com / Anneta Reshetova

Дорожкин в прошлом занимал пост главного редактора газеты «На Рублевке». Кроме того, он был шеф-редактором глянцевого светского журнала Tatler.