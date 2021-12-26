Фото Надежды Савченко с откровенным декольте разлетелись по интернету

Киев, 26 декабря. Экс-народный депутат Украины Надежда Савченко поделилась с подписчиками фотосессией, в которой предстала в неожиданных для себя образах.

Фотосессию для Савченко организовал телеканал «2+2». Специально для этого экс-нардеп надела легкое воздушное платье бирюзового цвета, а также темно-серое «королевское». Также одиозная Савченко продемонстрировала подписчикам откровенное декольте. Фотографии вызвали бурную реакцию пользователей Сети.

«Лолита Савченко, или Надежда Милявская? Чей-то не разберу», — пишут ее подписчики в Facebook.

Prt Scr youtube.com / Телеканал 2+2

В мае 2021 года Надежда Савченко заявила своим подписчикам, что уехала из города в деревню. Теперь она доит коров, поит теленка и выращивает рассаду в теплице.