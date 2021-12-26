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Доля выпущенных при СССР транспортных средств составила 8% в российском автопарке

Экономика
Доля выпущенных при СССР транспортных средств составила 8% в российском автопарке
wikipedia.org  /  Riley / CC BY 2.0

Москва, 26 декабря. Около 4,68 млн транспортных средств производства СССР насчитывалось в России к середине 2021 года. На долю такой техники приходилось порядка 8% всего транспорта, официально зарегистрированного в стране, сообщили аналитики «Автостата».

Самая крупная доля советской техники представлена мотоциклами — 60% (1,36 млн ед.) от всех зарегистрированных ТС. Второе место занял грузовой транспорт с показателем 32%, или 1,19 млн авто. На долю прицепов и полуприцепов пришлось 12%, или 405 тыс. штук, а 9% (37 тыс. ед.) зарегистрированных ТС приходится на долю автобусов.

Наиболее популярным легковым автомобилем, выпущенным в СССР, является ВАЗ-2106 «шестерка» — таких машин оказалось зарегистрировано 432 тысяч. Среди LCV лидирует УАЗ-3303 (19 тыс. ед.), а среди грузовиков — ГАЗ-53 (170 тыс. ед.).

Новые автомобили на сегодняшний день заметно проигрывают подержанным по многим параметрам, в том числе финансовому. Главное для водителя — выбрать машину правильного возраста, советуют эксперты.

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