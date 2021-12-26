19FortyFive: «сдерживание России» станет главным пунктом стратегии нацобороны Пентагона

Вашингтон, 26 декабря. Пентагон разработал новую стратегию национальной обороны с упором на противостояние с Китаем и Россией не только «военными методами», рассказал военный эксперт Ставрос Атламазоглу.

Следующий 2022 год для Пентагона начнется с публикации новой стратегии национальной обороны. По словам военного эксперта Ставроса Атламазоглу, на этот раз в документе сделают акцент на противостоянии с Москвой и Пекином. Своими мыслями автор поделился в материале для портала 19FortyFive. «ПолитРоссия» приводит его статью в пересказе.

По информации Атламазоглу, американские эксперты назвали свою новую тактику модным термином — «интегрированной обороной», но не простой, а с «комплексным сдерживанием». Теперь Пентагон намерен использовать для обороны все «аспекты мощи армии США» и не станет ограничиваться только вооруженными силами.

«Речь идет о защите международных интересов, целей и политики Соединенных Штатов, а также оборонных возможностей, необходимых для реализации планов безопасности США», — комментирует эксперт.

Автор публикации напоминает, что еще весной Белый дом опубликовал временную стратегию, где было установлено три основополагающих направления: защита американской демократии, целенаправленная политика «сдерживания» Китая и России и поддержка стабильной международной системы, опирающуюся на «демократические союзы». Новый документ лишь идейно продолжит переходные директивы Белого дома.

Ранее СМИ стало известно, что Пентагон планирует передавать Украине разведданные о перемещении ВС РФ для того, чтобы она могла «оперативно реагировать».