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Журналист Натанзон раскрыл главный обман ЕС с российским газом

Экономика
Журналист Натанзон раскрыл главный обман ЕС с российским газом
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 26 декабря. Афера европейских чиновников высшего звена давно перешла все дозволенные границы, превратившись из банальной мошеннической схемы в геноцид собственного населения.

Таким мнением с подписчиками канала «Соловьев LIVE» поделился известный российский журналист Стас Натанзон, комментируя попытки европейских политиков и медиа приучить граждан ЕС к новой, холодной во всех смыслах реальности.

Владимир Соловьев обратил внимание коллеги на новый призыв, распространяемый европейскими СМИ в рамках кампании против «Северного потока — 2». Он показал картинку из немецких соцсетей в стиле пропагандистских листовок времен Второй, а то и Первой мировой войны. Власти ФРГ информируют своих граждан, что включая отопление в своих домах, они помогают России.

Журналист Натанзон раскрыл главный обман ЕС с российским газом
ФБА «Экономика сегодня» /

Натанзон отметил, что это — лишняя демонстрация того, что немецкие и в общем все европейские чиновники давно переступили черту цивилизованности. Лидеры ЕС ради антироссийской повестки и банальной жажды наживы прикрывают своих же европейских спекулянтов, перепродающих гражданам Евросоюза российский газ как минимум в четыре раза дороже его реальной стоимости. Этот главный газовый обман ЕС, по словам журналиста, давно превратился в инструмент геноцида.

«А самый главный обман в том, что, включая отопление, ты — среднестатистический европеец — помогаешь какой-то немецкой компании барыжить дешевым российским газом. Потому что тебе — европеец — Россия на самом деле поставляет газ примерно по триста долларов за кубометр. А «Газпром» ведь хотел создать цепочку вертикально интегрированных компаний, чтобы грубо говоря газ из трубы до какой-нибудь плиты в Гамбурге доходил по одной цене. Но политики ЕС сказали: «Стоп, стоп, стоп, «Газпром», ты такой злой, ты русский и мы тебе запрещаем. Сделаем по-нашему. И что получилось? «Газпром» продает Германии газ по 300 долларов за тысячу кубов, а какая-то немецкая компания продает этот газ на споте за 2000 долларов, наживаясь на 1700. Этим спекулянтам и чиновникам из Еврокомиссии, которые их прикрывают, плевать на конечного потребителя. Это уже запредельно», — эмоционально высказался журналист.

Натанзон назвал самым мерзкое во всей этой истории то, что, закрывая глаза на фактическую угрозу гибели тысяч своих граждан, какой-нибудь еврокомиссар регулярно выходит на трибуну и обвиняет в кризисе «Газпром». Лицемерие этой политики двойных стандартов просто зашкаливает и это будет продолжаться до тех пор, пока у тех самых конечных потребителей не лопнет терпение.

Ранее депутат Михаил Делягин объяснил, какой валютный трюк «Газпрома» заставит США пойти на все условия России.

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Газпром россия евросоюз кризис еврокомиссия
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