Лондон, 26 декабря. Аудитория британского таблоида Daily Mail возмутилась активностью США и других стран НАТО на Украине, которая может привести к кровопролитному вооруженному конфликту в Европе.

Обозреватели издания опубликовали очередную статью, в которой описали якобы идущую подготовку российской армии к «вторжению» на украинскую территорию. Читатели Daily Mail отметили, что это Запад во главе с США организует провокации в Восточной Европе с целью развязать войну вдали от американских границ. Пересказ высказываний граждан Соединенного Королевства об американских попытках эскалации напряженности в Донбассе представляет «ПолитРоссия».

«Украина — еще одна марионетка США, а Россия заботится только о безопасности своего народа», — сообщил один из комментаторов.

Запад настойчиво и агрессивно стучится в дверь к России, которая старается обеспечить собственную безопасность, подчеркнул еще один пользователь Сети.

«Это не наша борьба», — обвинил Лондон в близорукой политике на Украине еще один читатель Daily Mail.

Ранее стало известно о визите в зону внутриукраинского конфликта помощника генерального секретаря НАТО по разведке и безопасности Дэвида Кэттлера во главе представительной делегации Североатлантического альянса.