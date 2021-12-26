Мощности газопровода «Ямал — Европа» остаются без брони седьмой день подряд

Москва, 26 декабря. «Газпром» не бронирует мощности газопровода «Ямал — Европа» седьмую регулярную сессию суточного аукциона подряд, свидетельствуют данные GSA Platform.

На аукционе предлагалось забронировать «на сутки вперед» 89,1 млн кубометров газа в точке входа на польский участок трубопровода. Однако, согласно информации платформы, предложение осталось невостребованным. «Газпром» еще может зарезервировать мощности магистрали в ходе дополнительной сессии, но предыдущие шесть дней он этого не делал.

В декабре российская компания отказалась бронировать газопровод «Ямал — Европа» на месячной основе, перейдя на посуточное бронирование. С 17 декабря наблюдается сокращение поставок по магистрали, а с 21 числа холдинг вообще не использует трубопровод.

Накануне в «Газпроме» объяснили, что «Ямал — Европа» остается невостребованным из-за отсутствия заявок со стороны европейских покупателей. Компания также отвергла претензии в свой адрес об ограничении экспорта природного газа.

Тем временем в Европе постепенно истощаются запасы подземных хранилищ газа (ПХГ). Аналитик Игорь Юшков в связи с этим не исключил, что к концу отопительного сезона в ЕС могут начаться веерные отключения электроэнергии.