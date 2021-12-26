Кадыров заявил, что Чечней должен руководить только мужчина

Грозный, 26 декабря. Только мужчина может управлять Чечней, а женщине можно доверить руководство районом или министерством. С таким заявлением выступил глава республики Рамзан Кадыров во время пресс-конференции.

Отвечая на вопросы журналистов, политик сообщил, что регионом, как и семьей, должен управлять мужчина.

«Женщина (главой. — Прим. ФАН) чеченского региона? Думаю, нет. Главой семьи всегда бывает мужчина. Поэтому главой республики должен быть мужчина», — отметил Кадыров.

Он добавил, что женщине можно доверить управление районом или министерством.

Рамзан Кадыров ранее прокомментировал планы баллотироваться на пост главы Чечни. По его словам, он еще не задумывался над этим вопросом.