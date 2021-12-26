Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 декабря 21:13
21:08
Экономика
Автопроизводители в 2022 году предложат россиянам целый ряд новых электрокаров
21:07
Весь мир
Премьер-министр ЦАР обсудил запуск крупного проекта по строительству дорог
21:06
Армия
NHK: Япония призвала американских военных к дисциплине после инцидента на Окинаве
21:06
Шоу-бизнес
Дарья Валитова поделилась соблазнительными фото после расставания с футболистом Кокориным
21:05
Весь мир
Судмедэксперт призвал жителей ЦАР отказаться от употребления контрафактного алкоголя
21:00
Общество
Почему власти Петербурга не способны решить проблему обманутых дольщиков до 2023 года
20:58
Шоу-бизнес
Певица Елка оценила свой уровень счастья перед Новым годом
20:58
Политика
Дипломат Чалый допустил встречу Путина и Зеленского после разрушения карьеры Порошенко
20:54
Экономика
Минэкономразвития опровергло требование Евросоюзом 290 млрд евро от РФ
20:50
Происшествия
В московском ТЦ «Метрополис» экстренно эвакуируют людей из-за мужчины с «бомбой»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Кадыров заявил, что Чечней должен руководить только мужчина

  /   Обновлено: 26 декабря 2021 19:49
Политика
Кадыров заявил, что Чечней должен руководить только мужчина
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Грозный, 26 декабря. Только мужчина может управлять Чечней, а женщине можно доверить руководство районом или министерством. С таким заявлением выступил глава республики Рамзан Кадыров во время пресс-конференции.

Отвечая на вопросы журналистов, политик сообщил, что регионом, как и семьей, должен управлять мужчина.

«Женщина (главой. — Прим. ФАН) чеченского региона? Думаю, нет. Главой семьи всегда бывает мужчина. Поэтому главой республики должен быть мужчина», — отметил Кадыров.

Он добавил, что женщине можно доверить управление районом или министерством.

Рамзан Кадыров ранее прокомментировал планы баллотироваться на пост главы Чечни. По его словам, он еще не задумывался над этим вопросом.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Кадыров заявил, что Чечней должен руководить только мужчина
кадыров чечня женщина
Комментировать