Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 декабря 21:12
21:08
Экономика
Автопроизводители в 2022 году предложат россиянам целый ряд новых электрокаров
21:07
Весь мир
Премьер-министр ЦАР обсудил запуск крупного проекта по строительству дорог
21:06
Армия
NHK: Япония призвала американских военных к дисциплине после инцидента на Окинаве
21:06
Шоу-бизнес
Дарья Валитова поделилась соблазнительными фото после расставания с футболистом Кокориным
21:05
Весь мир
Судмедэксперт призвал жителей ЦАР отказаться от употребления контрафактного алкоголя
21:00
Общество
Почему власти Петербурга не способны решить проблему обманутых дольщиков до 2023 года
20:58
Шоу-бизнес
Певица Елка оценила свой уровень счастья перед Новым годом
20:58
Политика
Дипломат Чалый допустил встречу Путина и Зеленского после разрушения карьеры Порошенко
20:54
Экономика
Минэкономразвития опровергло требование Евросоюзом 290 млрд евро от РФ
20:50
Происшествия
В московском ТЦ «Метрополис» экстренно эвакуируют людей из-за мужчины с «бомбой»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Анастасию Заворотнюк ищут судебные приставы

Общество
Анастасию Заворотнюк ищут судебные приставы
Кадр из сериала «Каспий 24»

Москва, 26 декабря. Тяжелобольную звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк разыскивают судебные приставы, чтобы взыскать долги.

На сайте Федеральной службы судебных приставов указано, что у актрисы долги на сумму 36,3 тысячи рублей и 40,9 тысячи рублей. Однако эти дела не завершены, поскольку найти ее не удалось. С тех пор как Заворотнюк заболела раком, она исчезла для всего мира, пишет издание Woman.ru.

Вероятно, теперь долги артистки лягут на ее супруга, фигуриста Петра Чернышева. Спортсмен много работает, чтобы оплатить лечение онкобольной жены. Не удивительно, что коллега Татьяна Навка считает его почти святым. Чернышев день и ночь готов трудиться ради здоровья супруги. В кулуарах ледового шоу Навки его называют Иисусом Христом.

Информация о болезни Заворотнюк появилась в 2019 году. Артистка борется с агрессивной формой рака — глиобластомой. Аналогичный диагноз был и у скончавшейся в 2015 году Жанны Фриске.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Анастасию Заворотнюк ищут судебные приставы
долги приставы заворотнюк
Комментировать