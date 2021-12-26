Анастасию Заворотнюк ищут судебные приставы

Москва, 26 декабря. Тяжелобольную звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк разыскивают судебные приставы, чтобы взыскать долги.

На сайте Федеральной службы судебных приставов указано, что у актрисы долги на сумму 36,3 тысячи рублей и 40,9 тысячи рублей. Однако эти дела не завершены, поскольку найти ее не удалось. С тех пор как Заворотнюк заболела раком, она исчезла для всего мира, пишет издание Woman.ru.

Вероятно, теперь долги артистки лягут на ее супруга, фигуриста Петра Чернышева. Спортсмен много работает, чтобы оплатить лечение онкобольной жены. Не удивительно, что коллега Татьяна Навка считает его почти святым. Чернышев день и ночь готов трудиться ради здоровья супруги. В кулуарах ледового шоу Навки его называют Иисусом Христом.

Информация о болезни Заворотнюк появилась в 2019 году. Артистка борется с агрессивной формой рака — глиобластомой. Аналогичный диагноз был и у скончавшейся в 2015 году Жанны Фриске.