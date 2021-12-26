Главком ВСУ вмешался в скандал с постановкой на военный учет беременных и матерей

Киев, 26 декабря. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный был вынужден проявить инициативу из-за скандала вокруг нового приказа минобороны о постановке матерей и беременных женщин на воинский учет.

Украинкам пришелся не по вкусу новый приказ минобороны Украины, который обновил перечень лиц, подлежащих воинскому учету. В него включили сотни тысяч украинок без поправок на наличие беременности или малолетних детей. Распоряжение вызвало шквал критики, после чего главком ВСУ Валерий Залужный был вынужден выступить с комментарием.

«Во-первых, речь не идет о призыве или обязательной мобилизации женщин в армию. Во-вторых, готовится такой порядок постановки на военный учет, который позволил бы реализовать дистанционно и онлайн максимальное количество процедур», — написал Залужный в Facebook.

По словам Залужного, постановка на учет для украинок не будет автоматически означать их отправку на фронт. Государство просто возьмет на заметку, какие специалисты могут «содействовать обороне государства». Военные сборы украинки будут проходить по желанию.

Еще 23 декабря на онлайн-платформе появилась петиция на имя президента Украины Владимира Зеленского с требованием отменить распоряжение минобороны: за двое суток она набрала семь тысяч подписей. Если петицию поддержат 25 тысяч человек, президент будет обязан на нее отреагировать.