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Экс-участник «Дома-2» Тигран Салибеков съехал от жены и троих детей

  /   Обновлено: 26 декабря 2021 19:43
Шоу-бизнес
Экс-участник «Дома-2» Тигран Салибеков съехал от жены и троих детей
instagram.com  /  @tigran_salibekov

Москва, 26 декабря. Бывший участник «Дома-2» Тигран Салибеков признался, что живет отдельно от своей супруги Юлии Салибековой и троих детей. При этом звезда реалити-шоу уверяет, что хочет сохранить брак.

Салибеков поделился деталями личной жизни в Instagram Stories. Сначала он показал фото окна и написал, что доброе утро холостяка выглядит именно так. Затем экс-участник телестройки сообщил, что теперь будет снова появляться в соцсети.

«Воспитания детей теперь будет не так много в моей ленте и историях, зато будет много холостяцкой жизни. Буду все показывать, как есть. Дырявые носки тоже будут», — пообещал Салибеков.

Звезда «Дома-2» сразу попросил «неадекватных мамочек» отписаться от него, чтобы он не заблокировал их сам. Хотя бывший участник реалити-шоу съехал от жены, он утверждает, что детей это не коснется. Пока супруги поживут отдельно, а как ситуация будет развиваться дальше, покажет время, отметил Салибеков.

«От себя могу сказать, что я буду делать все, чтобы сохранить семью», — подчеркнул экс-участник телестройки.

Экс-участник «Дома-2» Тигран Салибеков съехал от жены и троих детей
Prt Scr instagram.com / @tigran_salibekov

Ранее Тигран Салибеков устроил истерику в Instagram и оскорбил подписчиков. Он призвал отписываться тех, кто считал его хорошим мужем и семьянином. По словам бывшего участника «Дома-2», поклонникам не стоит равняться на его семью.

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Все новости / Шоу-бизнес / Экс-участник «Дома-2» Тигран Салибеков съехал от жены и троих детей
дом-2 знаменитости салибеков
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