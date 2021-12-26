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Миссия ООН в Ливии отложила заседание с членами Форума политического диалога

Весь мир
Миссия ООН в Ливии отложила заседание с членами Форума политического диалога
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Триполи, 26 декабря. Миссия ООН в Ливии (МООНПЛ) без объяснения причин отложила виртуальное заседание Форума политического диалога (ФПД), которое планировалось провести на этой неделе в присутствии специального советника генерального секретаря Стефани Уильямс.

Об этом сообщила член ФПД Сальва ад-Дугайли, добавив, что неизвестна также и дата проведения следующей встречи. Ту же информацию подтвердила и другой делегат Форума Магда аль-Фалах, отметив, что она получила соответствующее послание от миссии ООН.

Со своей стороны член ФПД Моаз аль-Манфух предположил, что МООНПЛ работает над реструктуризацией существующего формата, потерпев провал в достижении конституционной основы. По данным самой миссии, Форум политического диалога состоит из 75 ливийских женщин и мужчин, представляющих различные группы населения. Однако он не справился с задачей и не смог достичь согласия, что побудило парламент принять новые законы касательно избирательного процесса.

Ранее спецсоветник генерального секретаря ООН в Ливии Стефани Уильямс заявила о необходимости одновременной организации президентских  и парламентских выборов. Соответствующее заявление опубликовала МООНПЛ на своей странице.

Американский дипломат проводит интенсивные встречи с официальными лицами Ливии и обсуждает с ними дальнейшие перспективы переходного периода. Со своей стороны, глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей назвал советника ООН «вестником войны», заявив, что ее прибытие в североафриканское государство грозит нескончаемой отсрочкой общенациональных выборов.

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ливия
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