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Швейцария рискует встретить Новый год без света из-за поломок на французских АЭС

  /   Обновлено: 26 декабря 2021 19:42
Экономика
Швейцария рискует встретить Новый год без света из-за поломок на французских АЭС
https://pixabay.com

Женева, 26 декабря. Швейцария, закупающая большую часть электроэнергии во Франции, из-за остановки 15 атомных станций может остаться без света на новогодние праздники, сообщает Die Welt.

Французское электричество закрывает большую часть потребностей швейцарских предприятий и домов. Напряженная ситуация на энергорынке не лучшим образом отразилась на цене.

«Оптовые цены на электроэнергию выросли до невиданных ранее уровней — цены в десять раз выше, чем в 2015 году. В прошлом мегаватт-час (МВтч) продавался по цене от 30 до 60 евро, в течение недели цена выросла до 100-200 евро. В связи с таким ростом цен некоторые электроемкие промышленные предприятия сейчас даже подумывают о временном прекращении своей деятельности», — цитирует «Новостной фронт» директора офиса E-CUBE Strategy Consultants в Лозанне Николя Шартона.

Руководитель секретариата Федеральной комиссии по электроэнергетике Швейцарии (Elcom) Симона Витчи заявил, что в стране будут серьезные проблемы, если электростанции во Франции будут отключены на долгий срок. Если поломки там не удастся устранить оперативно, Швейцария может провести новогодние праздники без света.

Капсула для эвтаназии от компании Sarco ранее прошла юридическую экспертизу в Швейцарии. Теперь ее использование разрешено на официальном уровне.

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франция швейцария электричество электроэнергия энергетика
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