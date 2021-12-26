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Песков: Путин проявляет эмоциональность во время разговоров об интересах России

Политика
Песков: Путин проявляет эмоциональность во время разговоров об интересах России
sco-russia.ru  /  Фотохост-агентство

Москва, 26 декабря. Президент России Владимир Путин проявил эмоциональность на пресс-конференции, когда вопросы коснулись защиты национальной безопасности. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Представитель Кремля выступал в эфире программы на телеканале «Россия-1». По его словам, глава государства всегда эмоционален, когда речь идет о национальных интересах и безопасности страны. При этом высказывания лидера являются не менее исчерпывающими.

«Почему достали, президент объяснил: достали, потому что на протяжении двух десятилетий последних, даже больше, наверное, нас методично обманывали, причем в результате этого обмана мы пришли к ситуации, когда наша безопасность находится под угрозой», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Пресс-секретарь главы государства добавил, что существует угроза дальнейшей экспансии политической и военной инфраструктуры НАТО в сторону границ России.

Стоит отметить, что пресс-конференция Владимира Путина прошла 23 декабря. В ходе процесса также поднимали вопросы о дружественных отношениях России и Китая.

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