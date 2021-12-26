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Президент Чехии Земан предупредил Европу об опасности «Зеленой сделки» ЕК

Политика
Президент Чехии Земан предупредил Европу об опасности «Зеленой сделки» ЕК
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Прага, 26 декабря. План Еврокомиссии (ЕК) под названием «Зеленая сделка» может привести Европу к энергетической бедности и снижению уровня жизни населения, заявил чешский президент Милош Земан во время новогоднего обращения к гражданам республики.

Глава государства напомнил, что «Зеленая сделка» предписывает странам прекратить отопление газом в 2030 году, а с 2035 отказаться от использования автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

«Все это подорвало бы нашу энергетику тем, что привело бы к энергетической бедности, привело бы к снижению уровня жизни и экономических показателей», — заявил президент Чехии.

Милош Земан ранее обвинил евробюрократов в росте цен на свет и газ. По его словам, у Европы сейчас нет иного выхода, кроме как отказаться от перехода на зеленую энергетику.

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газ чехия европа зеленая сделка
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