Президент Чехии Земан предупредил Европу об опасности «Зеленой сделки» ЕК

Прага, 26 декабря. План Еврокомиссии (ЕК) под названием «Зеленая сделка» может привести Европу к энергетической бедности и снижению уровня жизни населения, заявил чешский президент Милош Земан во время новогоднего обращения к гражданам республики.

Глава государства напомнил, что «Зеленая сделка» предписывает странам прекратить отопление газом в 2030 году, а с 2035 отказаться от использования автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

«Все это подорвало бы нашу энергетику тем, что привело бы к энергетической бедности, привело бы к снижению уровня жизни и экономических показателей», — заявил президент Чехии.

Милош Земан ранее обвинил евробюрократов в росте цен на свет и газ. По его словам, у Европы сейчас нет иного выхода, кроме как отказаться от перехода на зеленую энергетику.