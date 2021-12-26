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Правительство ЦАР улучшит условия труда преподавателей Университета Банги

Весь мир
Правительство ЦАР улучшит условия труда преподавателей Университета Банги
facebook.com  /  @primaturercaofficiel

Банги, 26 декабря. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра встретился с делегацией профсоюза преподавателей высшего звена (SYNAES) университета столицы. Стороны обсудили улучшение условий труда сотрудников, сообщает издание Nouvelles plus.

В обсуждениях также принимали участие министр высшего образования, научных исследований и технологических инноваций Жан Лоран Сысса-Магаль, а также его коллега по государственной службе и административной реформе Марсель Джимасса.

«Глава правительства Дондра принял делегацию и обсудил предложения по улучшению условий труда в кампусе Университета Банги. Кроме того, стороны обговорили модернизацию учебного процесса», — пишут местные журналисты.

После продолжительной беседы чиновники и представители профсоюза договорились, что власти окажут финансовое содействие, рассмотрят возможность повышения уровня зарплат рядовых сотрудников.

Правительство ЦАР улучшит условия труда преподавателей Университета Банги
wikipedia.org / Alllexxxis/CC BY-SA 4.0

«Мы отправимся к коллегам, чтобы рассказать им об успешном завершении обсуждений. Вовлеченность в наши проблемы со стороны премьер-министра стала отличным показателем того, что правительство держит руку на пульсе и делает все возможное для улучшения качества жизни населения и тех, кто работает в образовательной сфере. Это отличный новогодний подарок», — заявил исполнительный секретарь SYNAES Эди Уод-Палеме.

Летом власти Центральноафриканской Республики инициировали программу восстановлением государственного университета Банги.

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