Лолита залезла в интроскоп в аэропорту с задранной юбкой

Москва, 26 декабря. Эстрадная певица Лолита Милявская рассмешила поклонников в Instagram, когда залезла в сканер для проверки багажа в одном из аэропортов.

На опубликованным кадрах смеющаяся звезда назвала себя «законопослушной гражданкой» и потребовала досмотра «как для всех». Не дождавшись приглашения пройти через рамку, она поставила свою сумку на ленту интроскопа и забралась туда сама. В этот момент у Лолиты задралась юбка, под ней сквозь полупрозрачные колготки было видно нижнее белье.

«Вот он, акт гражданского самосознания», — написала Милявская.

Забавный ролик посмотрели более 1,1 млн раз, под ним появилось множество комментариев. Пользователи заявили, что артистка своей бесконечной энергией и искрометным юмором поднимает всем настроение перед Новым годом.

«Лола, мы тебя всей страной досмотрели. Все супер»; «Вы, как всегда, в своем репертуаре, повеселили», — отреагировали фолловеры.

Ранее Милявская приняла участие в съемках новогоднего фильма блогера Насти Ивлеевой «Обмен желаниями». Премьера ленты состоится на YouTube 28 декабря.