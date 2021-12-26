Детям педиатрического отделения в столичной больнице ЦАР вручили новогодние подарки

Банги, 26 декабря. Благотворительная организация «Для всех» вручила новогодние подарки детям в педиатрическом отделении столичной больницы, сообщает Ndjoni Sango.

Вручение игрушек состоялось в присутствии руководителей медицинского комплекса и нескольких чиновников.

«Недавно христиане всего мира отпраздновали католическое Рождество. В этот день принято дарить подарки, однако не все семьи имеют возможность провести время с родными. Особенно грустно, если дело касается детей, находящихся в больнице на реабилитации. Благотворительная ассоциация «Для всех», которая работает с вдовами и сиротами начала раздавать им игрушки и продукты питания», — рассказали местные журналисты.

По словам Амандин Било, президента фонда, инициатива направлена на то, чтобы помочь нуждающимся и особенно порадовать юных центральноафриканцев, которые в праздничные дни чувствуют одиночество.

Федеральное агентство новостей /

«Мне очень приятно находиться сегодня в ЦАР и представлять нашу организацию. Мы уже второй раз приезжаем в медицинский комплекс. Мы понимаем всю глубину страданий ребят, они должны быть на улице, играть со сверстниками, а не находиться на больничных койках», — заявила она.

Инициативу высоко оценил директор педиатрического отделения больницы Банги Закария Абдель-Карим. Он отметил, что дети Центральноафриканской Республики с нетерпением ждут празднования Нового года и поэтому сотрудники фонда «Для всех» совершают «маленькое чудо».

«Этот жест очень трогает нас, потому что он облегчит страдания больных детей и даже их родителей. Выражаю благодарность от имени всего руководства», — заявил врач.

Ранее стало известно, что военнослужащие армии ЦАР обеспечат безопасность местных жителей во время новогодних праздников.