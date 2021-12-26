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Рустам Солнцев заявил об ужасной судьбе Бузовой после ее встречи с Тарасовым

Шоу-бизнес
Рустам Солнцев заявил об ужасной судьбе Бузовой после ее встречи с Тарасовым
Федеральное агентство новостей

Москва, 26 декабря. Бывший участник «Дома-2», шоумен и блогер Рустам Солнцев прокомментировал скандал с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, которая публично встретилась со своим экс-супругом — футболистом Дмитрием Тарасовым. По мнению звезды телестройки, исполнительница пыталась привлечь к себе внимание.

Бузова произнесла скандальную речь на премии Fashion TV, на которой оказался и Тарасов. Бузова заявила со сцены, что футболист «кусает локти», глядя на нее, поскольку она, по ее словам, является самой популярной девушкой страны. Солнцев высказался об этой выходке в комментарии изданию «Дни.ру».

«Трагические попытки Оли Бузовой привлечь к себе внимание, нарядившись в пух и перья. Трагедия уже в каждом слове, какая-то ужасающая судьба в каждом движении, в каждом взгляде», — подчеркнул шоумен.

Рустам Солнцев заявил об ужасной судьбе Бузовой после ее встречи с Тарасовым
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

По мнению блогера, у исполнительницы хита «Мало половин» уже не осталось фанатов. Экс-участник «Дома-2» считает, что телеведущую только все критикуют, а людей, поддерживающих ее в подобных действиях, нет.

«Для кого это? Кому это предназначено? Чтобы о ней заговорили? Жалко... Жалко, что все так с ней заканчивается», — подытожил Солнцев.

Заявление Ольги Бузовой на публичном мероприятии вызвало реакцию жены Тарасова — модели Анастасии Костенко. Она ответила певице с помощью цитаты из произведения Максима Горького «На дне».

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бузова тарасов солнцев
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