Астероид YE15 размером с автобус пролетит вблизи Земли 6 января

Нью-Йорк, 26 декабря. Сразу после Нового года возле нашей планеты пролетит астероид YE15. Объект, сопоставимый по размерам с автобусом, сблизится с Землей 6 января, сообщает служба Asteroid Watch NASA.

Специалисты Asteroid Watch NASA наблюдают за космическим телом с 2014 года. Астероид, получивший название YE15, пройдет от Земли на расстоянии 7,4 млн километров 6 января. Ближе к нашей планете окажутся только AH и AE3, которые пройдут в 3,54 млн километров. Эти объекты имеют размер 107 и 149 метров.

Ранее сообщалось, что возле Земли пролетал астероид 2021 UA1. Он пролетел примерно в трех тысячах километров от земной атмосферы. Появление небесного тела стало для астрономов полной неожиданностью. Космический объект подлетел со стороны Солнца, поэтому специалисты и не сумели его вовремя заметить.