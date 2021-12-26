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Вице-премьер РФ Хуснуллин рассказал о подготовке новых подходов к развитию сферы ЖКХ

Экономика
Вице-премьер РФ Хуснуллин рассказал о подготовке новых подходов к развитию сферы ЖКХ
mos.ru  /  Официальный сайт мэра Москвы

Москва, 26 декабря. Правительство разрабатывает новые подходы к развитию сферы ЖКХ в условиях сдерживания тарифов, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью ТАСС.

Он объяснил, что сдерживание тарифов за коммунальные услуги направлено на защиту населения. Однако инфляция уже превышает уровень индексации цен на ЖКУ, обратил внимание чиновник. По его словам, тарифы растут в пределах 4%, а инфляция уже достигла 8%.

«Стройматериалы ведь тоже подорожали. И явно не на четыре пункта. Что это означает? Станет меньше ремонтов. Их попросту не за что будет делать. Следовательно, надежность жилого фонда снизится, а изношенность вырастет», — уточнил Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что без порядка в сфере ЖКХ добиться роста в строительной отрасли не удастся. Как он указал, без должного уровня развития сферы инженерная инфраструктура просто не выдержит новых проектов.

Марат Хуснуллин ранее озвучил решение проблемы дефицита кадров в строительстве. Он также выступил за сокращение бюрократических издержек в строительной отрасли.

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жкх строительство хуснуллин
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