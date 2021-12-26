Финансист Галактионов спрогнозировал стоимость нефти перед Новым годом

Москва, 26 декабря. Большую часть времени на заключительной неделе 2021 года фьючерсы на нефть марки Brent проведут в диапазоне 72–76 долларов за баррель. Такой прогноз представил агентству «Прайм» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

Он отметил сильную зависимость черного золота в последнее время от новостного потока, связанного с новым штаммом коронавируса «Омикрон».

«При этом риски смещены в сторону снижения, поскольку средне- и долгосрочные прогнозы предполагают переход рынка в состояние профицита. Спрос остается сильным, но предложение все больше нагоняет его и уже в первом квартале 2022 года профицит может достичь 1,7 млн б/с», — отметил Галактионов.

В этих условиях возврат котировок выше 80 долларов за баррель выглядит маловероятным, тогда как первый заход ниже 70 долларов фиксировался уже на минувшей неделе, заключил эксперт.

На мировом рынке нефти в 2022 году может наблюдаться высокая волатильность, заявил ранее глава «Газпром нефти» Александр Дюков.