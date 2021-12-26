Вашингтон, 26 декабря. Соединенным Штатам следует пересмотреть политику в отношении России, поскольку она является стойкой державой. Об этом написало издание The Hill.

Авторы отметили, что Российская Федерация переживала тяжелые времена после распада Советского Союза. По этой причине Запад начал считать ее державой, которая «приходит в упадок». Однако страна сумела справиться с тяжелым периодом, восстановить экономику, армию и улучшить условия жизни граждан. Однако миф о «слабой России» еще не пропал, пишет «ПолитРоссия».

«В последние годы, когда более мрачные пророчества о крахе России не сбылись, такие характеристики уступили место признанию того, что РФ на самом деле является стойкой державой», — отметили авторы.

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Обозреватели отметили, что не стоит сомневаться в воле и возможностях России. В качестве примера они привели политический кризис на Украине в 2014 году, который угрожал суверенитету и безопасности РФ. Тогда Москва проявила решительность и сумела вернуть Крым, чтобы спасти жителей от притеснений со стороны киевских властей.

«Таким образом, кажется, нет никаких сомнений в том, что РФ — сверхдержава. В ней для этого есть все ингредиенты, и она прошла все испытания», — указано в статье.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Индия и Китай являются партнерами Москвы на международной арене. Стороны регулярно координируют свои действия.