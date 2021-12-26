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Автоэксперты признали модель Bugatti La Voiture Noire самой дорогой в мире

  /   Обновлено: 26 декабря 2021 19:03
Экономика
Автоэксперты признали модель Bugatti La Voiture Noire самой дорогой в мире
Global Look Press  /  www.imago-images.de

Москва, 26 декабря. Сегодня в мире насчитывается более 2 млрд автомобилей. Большинство из них обычные, но сайт Daily-Motor.Ru рассказал о самых редких и дорогих моделях.

Единственный в мире1500-сильный гиперкар Bugatti La Voiture Noire был представлен на автосалоне в Женеве в 2019 году. Машина в единственном экземпляре была выпущена спустя 2 года. Это дань памяти Bugatti 57SC Atlantic (ее черному экземпляру La Voiture Noire), являющегося одним из самых ценных авто в истории компании. Все детали для гиперкара стоимостью 18,7 млн долларов (1 млрд 368 млн рублей) были сделаны вручную.

Pagani Zonda HP Barchetta считается вторым по стоимости авто. Машина отличается уникальным дизайном: без крыши, с маленьким лобовым стеклом, задние колеса имеют покрытие из углеродного волокна. Благодаря мощности 800 лошадиных сил это самая быстрая модель Zonda, на которой разрешено ездить на дорогах общего пользования. Стоимость авто — 17 млн долларов (1 млрд 252 млн рублей).

В топ-3 рейтинга вошел Rolls-Royce Sweptail — самая дорогая машина компании, созданная по частному заказу и имеющая дизайн, напоминающий авто 1930-х годов. Она оценивается в 12,5 млн долларов (915 млн рублей).

Между тем дочерняя компания китайской Xpeng в лице HT Aero готовится выпустить новый электромобиль, который может не только ездить, но и летать по воздуху.

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