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Дарья Мельникова после развода со Смольяниновым пожаловалась на выгорание

  /   Обновлено: 26 декабря 2021 18:58
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова после развода со Смольяниновым пожаловалась на выгорание
instagram.com  /  @melnikovadsh

Москва, 26 декабря. Звезда триллера «Соври мне правду» Дарья Мельникова заявила, что 2021-й год был для нее очень тяжелым. После расставания с актером Артуром Смольяниновым у нее началась насыщенная творческая жизнь, но жизненной энергии поубавилось.

По словам Мельниковой, из-за выгорания она с трудом решает какие-то простые бытовые задачи. Перед праздниками организм включил «эконом-режим» и ждет отпуска. После многочисленных съемок в кино и проектов на телевидении артистка мечтает только об отдыхе.

«Отдельно хочу сказать, что не вывезла бы эту осень без поддержки друзей. Иногда они соскребали меня со дна. Вытаскивали из тьмы и вселяли надежду. Они всегда были рядом, всегда были на связи и поддерживали каждый день! Это держало меня на плаву», — написала она.

Дарья Мельникова после развода со Смольяниновым пожаловалась на выгорание
Pr Scr instagram.com / @melnikovadsh

Под публикацией отметились актрисы Снежана Самойлова, Катерина Шпица и Александра Бортич. Коллеги пожелали Мельниковой хорошо отдохнуть и поскорее восстановиться.

Минувшим летом звезда объявила о разводе со Смольяниновым. Они были женаты с 2013 года, в этом браке родилось двое сыновей: Артур и Марк. Мельникова не называла причину расставания с отцом своих детей.

Ранее сообщалось, что актриса вместе с Юрой Борисовым вошла в каст сериала «Ничего особенного». Проект выйдет на стриминговой платформе Netflix.

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отношения мельникова смольянинов
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