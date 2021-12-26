Власти Канады признались в слежке за 33 миллионами телефонов во время пандемии

Оттава, 26 декабря. Агентство общественного здравоохранения Канады (PHAC) рассказало, что тайно отслеживало передвижения населения с помощью биллинга телефонов во время пандемии COVID-19. Речь идет о 33 млн человек, при общем населении страны в 38 млн.

Canada secretly tracked 33 million phones during COVID-19 lockdown: report https://t.co/3bEJNZESU5 pic.twitter.com/fJwXAQl9m6 — New York Post (@nypost) December 25, 2021

В агентстве заявили, что купили данные у телекоммуникационного гиганта Telus, чтобы «понять возможные связи между перемещением населения в Канаде и распространением COVID-19», а также узнать реакцию общественности на меры по блокировке.

«В связи с опасностью пандемии коронавируса PHAC собирало данные о пользователях мобильных телефонов. К примеру, информацию о местонахождении», — сказал представитель агентства Марк Джонсон.

PHAC планирует продолжать отслеживать перемещение населения в течение следующих пяти лет, чтобы контролировать «другие инфекционные заболевания и психическое здоровье населения». При этом, по словам агентства, речь не идет о наблюдении за конкретным человеком и там не содержатся ФИО: данные необходимы, чтобы выявить общие тенденции в стране.