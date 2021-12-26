Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 декабря 19:42
19:41
Весь мир
Миссия ООН в Ливии отложила заседание с членами Форума политического диалога
19:35
Экономика
Швейцария рискует встретить Новый год без света из-за поломок на французских АЭС
19:31
Весь мир
Правительство ЦАР улучшит условия труда преподавателей Университета Банги
19:31
Происшествия
Водитель снеговоза вырвал номера у легковушки и подрался с ее владельцем в Петербурге
19:30
Политика
Песков: Путин проявляет эмоциональность во время разговоров об интересах России
19:29
Политика
Президент Чехии Земан предупредил Европу об опасности «Зеленой сделки» ЕК
19:27
Весь мир
Разведка США нашла в Саудовской Аравии секретный завод по производству баллистических ракет
19:27
Весь мир
Детям педиатрического отделения в столичной больнице ЦАР вручили новогодние подарки
19:27
Экономика
Риелтор Мажуть советует не ждать снижения цен на московское жилье
19:26
Шоу-бизнес
Лолита залезла в интроскоп в аэропорту с задранной юбкой
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Власти Канады признались в слежке за 33 миллионами телефонов во время пандемии

Весь мир
Власти Канады признались в слежке за 33 миллионами телефонов во время пандемии
Prt Scr youtube.com  /  TechTalkTV

Оттава, 26 декабря. Агентство общественного здравоохранения Канады (PHAC) рассказало, что тайно отслеживало передвижения населения с помощью биллинга телефонов во время пандемии COVID-19. Речь идет о 33 млн человек, при общем населении страны в 38 млн.

В агентстве заявили, что купили данные у телекоммуникационного гиганта Telus, чтобы «понять возможные связи между перемещением населения в Канаде и распространением COVID-19», а также узнать реакцию общественности на меры по блокировке.

«В связи с опасностью пандемии коронавируса PHAC собирало данные о пользователях мобильных телефонов. К примеру, информацию о местонахождении», — сказал представитель агентства Марк Джонсон.

PHAC планирует продолжать отслеживать перемещение населения в течение следующих пяти лет, чтобы контролировать «другие инфекционные заболевания и психическое здоровье населения». При этом, по словам агентства, речь не идет о наблюдении за конкретным человеком и там не содержатся ФИО: данные необходимы, чтобы выявить общие тенденции в стране.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Власти Канады признались в слежке за 33 миллионами телефонов во время пандемии
канада слежка мобильная связь
Комментировать