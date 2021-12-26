Даня Милохин утверждает, что у него нет романтических чувств к Евгении Медведевой

Москва, 26 декабря. TikTok-блогер и рэпер Даня Милохин ответил на вопрос об отношениях с фигуристкой Евгенией Медведевой, с которой они выступают на шоу «Ледниковый период». Он заявил, что не испытывает романтических чувств к спортсменке.

Милохин стал гостем YouTube-канала «Дикий Даник», где отвечал на самые разные вопросы. При этом тиктокер был подключен к детектору лжи. Говоря о Медведевой, рэпер утверждал, что у него нет к ней романтических чувств.

«Чувства испытываю, мне хорошо, когда мы катаемся, но ни о чем больше не думаю. Раньше думал, но потом понял, что не мое», — пояснил блогер.

Участник «Ледникового периода» добавил, что Медведева спортсменка, а они совсем другие люди. Полиграф при этом показал, что Милохин говорит правду.

instagram.com / @jmedvedevaj

Кроме того, TikTok-блогер рассказал об отношениях со своей бывшей девушкой Юлией Гаврилиной. По словам Милохина, они расстались как-будто неофициально. Рэпер хотел бы наладить контакт с экс-возлюбленной и общаться с ней как с человеком.

«Не знаю, что у нее в голове. Но мне кажется, она не может», — поделился тиктокер.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Милохин и Медведева целуются на съемках «Ледникового периода». Комментируя эти кадры, TikTok-блогер в шутку заявил, что их заставил целоваться Илья Авербух.