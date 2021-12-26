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Кадыров прокомментировал планы баллотироваться на пост главы Чечни

Политика
Кадыров прокомментировал планы баллотироваться на пост главы Чечни
government.ru  /  Пресс-служба Правительства Российской Федерации

Грозный, 26 декабря. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров еще не определился, будет ли он вновь баллотироваться на пост руководителя региона. Об этом политик сообщил во время пресс-конференции.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли он вновь выдвигать свою кандидатуру на пост главы Чечни, Кадыров сказал, что у него в запасе еще есть время подумать.

«Я пока об этом не думаю. В любом случае, полагаю, будет только благое для народа», — сказал управленец.

Рамзану Кадырову 5 октября исполнилось 45 лет. В этот же день прошла торжественная церемония его вступления в должность главы Чечни. Политик занимает первое место среди других руководителей регионов по длительности работы на своей должности.

Кадыров ранее вспомнил, какие слова президента РФ Владимира Путина приблизили окончание Чеченской войны. По словам главы республики, окончание боевых действий приблизил президент своими строгим заявлением.

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кадыров чечня конференция
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