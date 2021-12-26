Эзотерики назвали пять пород кошек-талисманов, притягивающих богатство и удачу в дом

Москва, 26 декабря. Кошки с древних времен считаются проводниками духов из потустороннего мира, они накапливают энергию и могут притягивать удачу и богатство.

Эзотерики перечислили пять пород кошек-талисманов, способных свои присутствием улучшить благосостояние и принести счастье в дом.

Као-мани — очень древняя порода кошек, в Таиланде их считают достоянием нации. Эта древняя порода является талисманом удачи, раньше их могли позволить себе только члены императорской семьи.

Сиамская кошка отмечена печатью благосклонности богов из-за своего кремового окраса. Эти питомцы приносят в дом благословение и удачу.

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Кошки породы корат притягивают любовь и счастье, их часто дарят новобрачным. Считалось, что это корат поможет семье стать крепкой и гармоничной.

Тайская кошка обычно предана одному хозяину, ему она приносит успех и благополучие. «Избранником» тайской кошки становится самый авторитетный член семьи.

Японский бобтейл считается символом счастья. У этой породы есть отличительная особенность — очень короткий хвост. Японцы трепетно любят этих кошек, к ним относятся с уважением. Они притягивают как магнитом мир, счастье и благополучие.

Признаки психопатии можно выявить практически у любой домашней кошки, сообщили исследователи из Ливерпульского университета в Великобритании. Эксперты разработали специальный тест CAT-Tri+. По их словам, он является первым в мире инструментом, который измеряет психопатию у кошек.