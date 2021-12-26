Разведка США нашла в Саудовской Аравии секретный завод по производству баллистических ракет

26 декабря, Эр-Рияд. Американская разведка считает, что Саудовская Аравия тайно производит собственные баллистические ракеты. Об этом сообщает CNN.

I repeat, nobody’s a bigger fan of the structure of post-71 USD reserve status than China:



CNN Exclusive: US intel & satellite images show Saudi Arabia is now building its own ballistic missiles with help of China - CNNPolitics



Via ⁦@maxblaster⁩ https://t.co/WIKQwxHiSp — Luke Gromen (@LukeGromen) December 23, 2021

Американский телеканал продемонстрировал спутниковые карты, на которых изображен секретный объект на территории королевства. Утверждается, что именно там саудиты и создают баллистические ракеты.

Снимки были сделаны в период с 26 октября по 9 ноября. На них видны здания на ракетной базе в Аль-Ватах, что к юго-западу от Эр-Рияда. Спутниковые изображения не имеют прямых доказательств реализации секретной программы Саудовской Аравии. Но эксперты догадываются об истинном назначении помещений по косвенным признакам.

«Доказательством этого является появившаяся яма для утилизации отходов производства твердого топлива, которые остаются в ходе процессов изготовления ракетных двигателей. Обычно его сжигают, и мы видим на саудовском объекте выделенную под эти цели площадку», — говорит профессор Института международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис.

Эти обвинения появились после сравнения аналогичных снимков, о которых рассказывала газета Washington Post в январе 2019 года.

В деле замешан Китай

Саудовская Аравия давно предупреждала о намерениях заняться разработкой собственных баллистических ракет. Наследный принц королевства Мохаммед бин Салман говорил, что если у Тегерана появится подобное оружие, то и Эр-Рияд будет вынужден заняться этим.

«Без сомнения, если Иран разработает ядерную бомбу, мы последуем их примеру как можно скорее», — заявил саудовский кронпринц в 2018 году в эфире передачи «60 минут».

За эти годы иранцы освоили ракетное производство. Теперь на вооружении у Корпуса стражей исламской революции (КСИР) находится несколько военных комплексов различной дальности.

Сейчас в Вене проходят переговоры о ядерной программе Ирана. Переговорщики пытаются возобновить Совместный план всеобъемлющих действий (СВПД). Этот документ предусматривает отказ Тегерана от ядерных исследований в обмен на отмену санкций.

#Iran’s Deputy Foreign Minister and top negotiator in #Viennatalks Ali Bagheri Kani on Friday expressed expressing his satisfaction with the progress of negotiations and said that the talks will continue after a few days' break. #JCPOAhttps://t.co/JWVvPdis4E — Khabar Online (EN) (@KhabarOnlineEN) December 17, 2021

Процесс обсуждения спорных вопросов продвигается с большим трудом. Следующий раунд переговоров назначен на начало 2022 года. А это, согласно официальной позиции Саудовской Аравии, означает сохранение угроз для королевства и может подталкивать страну к освоению ядерных технологий.

Тем не менее до сих пор не было точных данных, что саудиты занимаются созданием ракет, однако появлялись сведения, что Эр-Рияд закупает их у Пекина. На этом фоне Саудовская Аравия не воспринималась, как серьезный игрок в гонке вооружений, поскольку не обладала достаточно устойчивой инженерной и научной школой.

Однако теперь ситуация изменилась. Как утверждается, КНР передала деловым партнерам ключевые технологии, позволяющие наладить собственное производство.

Такие сведения содержатся в разведывательных данных американских спецслужб. Еще несколько лет назад они были переданы Белому дому, а также ключевым агентствам и департаментам.

Замешательство Байдена

Первые доклады разведки были переданы еще администрации экс-президента Дональда Трампа, которая не стала их раскрывать. Эта секретность вызвала критику со стороны демократов: они заявли, что Белый дом придерживается слишком мягкой политики по отношению к Эр-Рияду.

«Обычно США оказывают давление на государства в таких случаях. Но администрация Трампа, мягко говоря, не была заинтересована в том, чтобы повлиять на Саудовскую Аравию», — отметил специалист по ядерной политике и оружию Анкит Панда.

По словам экспертов, отсутствие реакции предыдущего американского лидера воодушевило саудитов и они расширили программу строительства баллистических ракет.

Эта политическая заминка досталась в наследство нынешнему президенту Соединенных Штатов Джо Байдену. По словам знакомых с ситуацией источников на Капитолийском холме, нынешняя администрация Белого дома работает над тем, чтобы ввести санкции против организаций, причастных к передаче технологий.

Впрочем, американские власти пока еще сомневаются, стоит ли реагировать на полученные сигналы. Ракетное производство саудитов, конечно, создает новые проблемы для ограничения развития подобных программ в других странах Ближнего Востока. Но Эр-Рияд является важным партнером Соединенных Штатов. К тому же Иран уже обладает ракетными технологиями и занимается очисткой урана до оружейного уровня.