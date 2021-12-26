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Айза рассказала об отношениях с мужчинами после женитьбы Гуфа на Королевой

Шоу-бизнес
Айза рассказала об отношениях с мужчинами после женитьбы Гуфа на Королевой
instagram.com  /  @aizalovesam

Москва, 26 декабря. Певица, блогер и бизнесвумен Айза Долматова ответила на вопрос подписчиков в Instagram о своих отношениях с противоположным полом после неожиданной свадьбы Гуфа (Алексей Долматов) и модели Юлии Королевой.

Пользователи переживали, как Айза воспримет новость о женитьбе бывшего мужа. Но звезда отреагировала на это крайне холодно. Тогда она пожелала Гуфу счастья, добавив, что больше не подпустит его к себе.

Фолловеры решили — раз Долматов Айзу больше не волнует, у нее появился на примете новый мужчина. Однако на вопрос, влюблена ли она, бизнесвумен дала странный ответ.

«Нет. Я общаюсь с мужчинами на дистанции. Так лучше всего. И для меня, и для мужчин», — написала блогер.

Айза рассказала об отношениях с мужчинами после женитьбы Гуфа на Королевой
Prt Scr instagram.com / @aizalovesam

Основатель и владелица сети салонов красоты AiLab была замужем за Алексеем Долматовым с 2008 по 2014 год, в этом браке она родила сына Сами. Еще пять лет Айза состояла в отношениях с серфером Дмитрием Анохиным, которому подарила сына Элвиса.

У бизнесвумен также был продолжительный роман с экс-участником «Дома-2», певцом Олегом Майами. Именно этих людей Айза считает самыми главными мужчинами в ее жизни. Звезда призналась, что они пострадали из-за ее сложного характера, и принесла им свои извинения.

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Все новости / Шоу-бизнес / Айза рассказала об отношениях с мужчинами после женитьбы Гуфа на Королевой
отношения гуф айза
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