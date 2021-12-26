Галкину периодически хочется переехать из замка в более современное жилье

Москва, 26 декабря. Шоумен и телеведущий Максим Галкин признался, что иногда у него возникает желание сменить место жительства. Периодически юмористу надоедает подмосковный замок, в котором они живут с певицей Аллой Пугачевой.

Галкин принял участие в съемках YouTube-шоу рэпера Басты «Вопрос ребром», причем шоумен выступил в роли ведущего. Однако некоторые зрители все равно задавали вопросы пародисту. Например, одна из девушек уточнила, не наскучивает ли супругу Пугачевой жизнь в замке.

«Конечно, периодически хочется чего-то современного. Более того, если делать, там, какую-то квартиру в Москве, с удовольствием сделал бы ее в современном стиле», — поделился телеведущий.

Как пояснил муж Примадонны, когда его нынешний дом строился, ему нравился такой интерьерный стиль. Галкин пояснил, что сам не считает свое жилье замком, поскольку внутри это обычный дом в классическом стиле.

По мнению шоумена, такой вариант лучше подходит для жизни. В исторических интерьерах слишком много деталей, а минимализм предполагает множество прямых граней, что юмористу кажется слишком нудным.

Когда мужа Пугачевой спросили про замок, Баста отметил, что много слышал о легендарном жилье звездных супругов. В ответ пародист позвал рэпера в гости.

Ранее Максим Галкин признался, что увлекался азартными играми. По словам телеведущего, у него богатый опыт в этом деле.