Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 декабря 19:42
19:41
Весь мир
Миссия ООН в Ливии отложила заседание с членами Форума политического диалога
19:35
Экономика
Швейцария рискует встретить Новый год без света из-за поломок на французских АЭС
19:31
Весь мир
Правительство ЦАР улучшит условия труда преподавателей Университета Банги
19:31
Происшествия
Водитель снеговоза вырвал номера у легковушки и подрался с ее владельцем в Петербурге
19:30
Политика
Песков: Путин проявляет эмоциональность во время разговоров об интересах России
19:29
Политика
Президент Чехии Земан предупредил Европу об опасности «Зеленой сделки» ЕК
19:27
Весь мир
Разведка США нашла в Саудовской Аравии секретный завод по производству баллистических ракет
19:27
Весь мир
Детям педиатрического отделения в столичной больнице ЦАР вручили новогодние подарки
19:27
Экономика
Риелтор Мажуть советует не ждать снижения цен на московское жилье
19:26
Шоу-бизнес
Лолита залезла в интроскоп в аэропорту с задранной юбкой
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Галкину периодически хочется переехать из замка в более современное жилье

Шоу-бизнес
Галкину периодически хочется переехать из замка в более современное жилье
Prt Scr youtube.com  /  Красный квадрат

Москва, 26 декабря. Шоумен и телеведущий Максим Галкин признался, что иногда у него возникает желание сменить место жительства. Периодически юмористу надоедает подмосковный замок, в котором они живут с певицей Аллой Пугачевой.

Галкин принял участие в съемках YouTube-шоу рэпера Басты «Вопрос ребром», причем шоумен выступил в роли ведущего. Однако некоторые зрители все равно задавали вопросы пародисту. Например, одна из девушек уточнила, не наскучивает ли супругу Пугачевой жизнь в замке.

«Конечно, периодически хочется чего-то современного. Более того, если делать, там, какую-то квартиру в Москве, с удовольствием сделал бы ее в современном стиле», — поделился телеведущий.

Как пояснил муж Примадонны, когда его нынешний дом строился, ему нравился такой интерьерный стиль. Галкин пояснил, что сам не считает свое жилье замком, поскольку внутри это обычный дом в классическом стиле.

По мнению шоумена, такой вариант лучше подходит для жизни. В исторических интерьерах слишком много деталей, а минимализм предполагает множество прямых граней, что юмористу кажется слишком нудным.

Когда мужа Пугачевой спросили про замок, Баста отметил, что много слышал о легендарном жилье звездных супругов. В ответ пародист позвал рэпера в гости.

Ранее Максим Галкин признался, что увлекался азартными играми. По словам телеведущего, у него богатый опыт в этом деле.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Галкину периодически хочется переехать из замка в более современное жилье
галкин пугачева знаменитости
Комментировать