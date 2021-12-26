Правительство РФ хочет максимально расширить список самодостаточных регионов

Москва, 26 декабря. Существующие законодательные противоречия необходимо убрать, чтобы увеличить число самодостаточных регионов и снизить нагрузку на бюджет в виде субсидий и дотаций. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Сейчас в России насчитывается только 19 самодостаточных регионов. Еще около 20 субъектов приближены к этому уровню.

«Есть такой показатель - коэффициент бюджетной обеспеченности. У кого выше единицы, те самодостаточны. Если меньше, значит регион дотационный. Но из-за некоторых, скажем так, шероховатостей во взаимоотношениях между федеральным центром и субъектами многие не хотят перешагивать заветную единицу» — цитирует Хуснуллина ТАСС.

Коэффициент бюджетной обеспеченности определяет, на какие субсидии и дотации может рассчитывать регион. Как только субъект становится самодостаточным, выплаты из федерального центра уменьшаются. Регионам выгодно балансировать на уровне коэффициента 0,9, Это противоречие следует устранить.

Хуснуллин отметил, что с 2022 года самодостаточными будут считаться регионы с коэффициентом бюджетной обеспеченности выше 0,9. Субъектам с такими показателями будет гарантировано в течение трех лет получение дотаций из федерального бюджета. В первый год выплаты составят 75%, во второй — 50%, в третий — 25%. Регионы будут сами определять, на какие цели тратить эти средства.

Размер дотаций регионам для выравнивания их бюджетов в 2022 году составит 758 млрд 580 млн рублей. Это на 40,3 млрд рублей (5,6%) больше, чем в 2021-м.

Российское правительство одобрило предоставление денежных средств 11 регионам с целью сбалансировать их бюджеты.