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Адвокат Жорин рассказал, что пьют звезды в его офисе

Шоу-бизнес
Адвокат Жорин рассказал, что пьют звезды в его офисе
instagram.com  /  @advokatzhorin

Москва, 26 декабря. Звездный адвокат Сергей Жорин заявил, что принимает клиентов в своем офисе, где есть различные напитки. По его словам, некоторые предпочитают чай, а кому-то нравится водка.

Одним из клиентов Жорина был одиозный продюсер легендарной группы «На-На» Бари Алибасов. В рабочем кабинете адвоката он чувствует себя как дома.

«Бари Каримович вместо «здрасьте» сразу сюда, раз, водочки себе налил, хоп, и о деле. Моргенштерн — он виски. Ну, и ряд других людей тоже. С Евгением Вагановичем Петросяном мы чай с лимоном с удовольствием», — поделился правозащитник с Пятым каналом.

В офисе Жорина также есть отдельный кабинет со специальным стеклом, через которое можно видеть все происходящее в «секретной комнате». На создание такого пространства его вдохновили американские фильмы, когда главный герой должен опознать преступника.

Адвокат сделал карьеру именно благодаря звездам. В разное время он разрешал споры, в которых фигурировали певцы Олег Газманов, Юрий Антонов, Витас. Жорин также помогал в разводе фигуристке Марине Анисиной с Никитой Джигурдой. Весной он представлял интересы блогера Эдварда Била.

Ранее сообщалось, что адвокат занимается иском исполнительницы Маши Распутиной в отношении экс-супруги ее мужа Виктора Захарова. Певица хочет, чтобы Елену Захарову призвали к ответу за клевету.

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Все новости / Шоу-бизнес / Адвокат Жорин рассказал, что пьют звезды в его офисе
адвокат звезды жорин
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