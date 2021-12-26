Манукян о трансгендерности супруги президента Франции: действительно выглядит мужеподобно

Супруга Эммануэля Макрона Брижит действительно очень похожа на мужчину. К тому же беззубая внутренняя и внешняя политика самого президента сразу дает понять, кто именно в их семье принимает решения. Так известный российский блогер и общественный деятель Вадим Манукян прокомментировал сообщения о том, что жена главы Пятой республики может быть трансгендером, которого при рождении звали Жаном-Мишелем Тронье.

Впервые информация о смене пола первой леди появилась в издании Faits & Documents, после чего получила активное распространение в социальных сетях, так как жители страны давно высказывали мнение, что ее черты лица выглядят подозрительно грубо. Необходимо отметить, что девичья фамилия жены главы государства действительно Тронье.

Примечательно и то, что 7 ноября микроблог Journal de la macronie запустил в Twitter хэштэг #JeanMichelTrogneux, который к середине декабря был упомянут свыше 66 000 раз. Естественно, ситуация не могла остаться без внимания со стороны Брижит Макрон.

«Она решила возбудить дело, оно продолжается», — заявил ее адвокат Жан Энночи.

Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Тем не менее скандал вызвал в общественном пространстве Франции живые дискуссии. К примеру, известный юрист в области общественного здравоохранения Фабрис ди Визио, известный любовью к конспирологическим теориям и нетрадиционным взглядам, начал задаваться аналогичным вопросом в Twitter:

«Разве быть трансгендером — это посягательство на честь и репутацию?»

Alors je pige pas un truc : diffamation ? Mais être trans c’est une atteinte à l’honneur et la réputation ? https://t.co/t8F21xeT7X — Fabrice Di Vizio (@DIVIZIO1) December 20, 2021

Мнение о том, что первая леди Франции действительно сменила пол, поддержал известный певец Франсис Лаланн, однако чуть позже его аккаунт заблокировали.

Российский блогер и общественный деятель Вадим Манукян в интервью корреспонденту международной редакции Федерального агентства новостей сообщил, что история с Брижит Макрон у нормальных людей может вызывать лишь улыбку.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«А как еще реагировать на всю эту возню в толерантной Европе? За что боролись, на то и напоролись. Давайте посмотрим, в той же Великобритании фактически обвинили Джоан Роулинг за то, что она попыталась как-то оспаривать тему трансгендеров. Вся эта история развивалась в Соединенном королевстве, и сейчас распространяется во Франции. Тема используется конкурентами Макрона на предстоящих президентских выборах, если он вообще на них пойдет. Тут еще большой вопрос, потому что во Франции часто так складывается, что жители в начале боготворят своего президента, а к концу срока они его фактически ненавидят», — подчеркнул спикер.

Слова общественного деятеля косвенно подтвердила пользователь Twitter с ником Мириам МММ, которая подчеркнула, что никаких официальных опровержений со стороны четы Макронов не последовало.

En même temps il n’y a pas eu de démenti! — ???????? Myriam????mmm????????????????☁️???? (@MYIAMMDIEU777) December 20, 2021

president.gov.ua /

Другой пользователь — Натали задалась вопросом, почему первая леди Франции так резко отреагировала на обсуждение в СМИ и соцсетях, если она не меняла пол. К тому же, даже в Европе, исповедующей каноны так называемой «новой этики», не увидели ничего сверхъестественного и оскорбительного в подобных предположениях:

«Не понимаю. Нет ничего трансофобного. Если Брижит не транс, какова законность для подачи жалобы на трансофобию?»

Je ne comprends pas non plus. 1) Il n’y a rien de transophobe. 2) Si Brigitte n’est pas trans, quelle est sa légitimité à porter plainte pour transophobie? — Nathalie ???????????????????????????????????????? (@Nath29021) December 21, 2021

Пользователь Жан Раж утверждает, что Елисейский дворец должен провести расследование и выяснить, действительно ли супруга президента является в прошлом мужчиной. По его словам, население страны, избравшее Макрона собственным лидером, имеет право узнать, кто на самом деле руководил Францией все это время.

«Нас не волнует ее сексуальное состояние, мы, французы, требуем правды, только правды, это законно, верно?», — задался вопросом пользователь.

Diffamation et transphobie-> ca veux dire qu’iel se sent insulté en passant pour un trans ? Donc qui est transphobe ? On se fiche de son état sexuel, nous Les français exigeons la vérité, juste la vérité c’est légitime non ? ???????? — jean rage (@jensaitrien2) December 21, 2021

Global Look Press / Julien Mattia/Keystone Press Agency

Как утверждает большая часть пользователей Twitter, жители Пятой республики не полезли бы копаться в грязном белье семьи Макрона, если бы не его провальная внутренняя и внешняя политика, в результате действий которых страдает вся бывшая метрополия.

«У них очень большая разница в возрасте и были шутки по поводу того, что он еще чуть ли не юнцом был, а она уже была взрослой женщиной, поэтому союз весьма странный, что вызывает все больше вопросов у французской прессы. Выглядит она действительно довольно похоже на трансгендера — мужеподобно. К тому же нельзя забывать, в последнее время Макрон совершает довольно много ошибок как внутри государства, так и за рубежом. Он выпускает странные заявления в адрес России в последнее время, и в принципе по африканскому континенту у него есть большие проблемы. Поэтому, конечно, в их семье, скорее всего мозгом является Брижит, а он находится под ее каблуком. Поэтому неудивительны слухи о том, что она была мужчиной. А сейчас, пытаясь немного от нее абстрагироваться, он потерял ориентиры и это не принесло ему ничего хорошего, кроме проблем», — заключил собеседник ФАН.

Продолжающийся скандал способен нанести огромный ущерб имиджу Эммануэля Макрона, на пятки которого наступает его ближайший конкурент на президентских выборах, ультраправый политик Эрик Земмур.

Не так давно Мали отказалась от проведения традиционного рождественского ужина главы Пятой республики с французскими военнослужащими и отменила его переговоры с национальным лидером африканского государства Ассими Гоитой. По данным СМИ, причиной послужило нежелание местного правительства обсуждать внутренние вопросы, в частности связанные с «ЧВК Вагнера».

Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

В это же время Земмур нанес визит в Кот-д'Ивуар и встретился с бойцами армии Франции, чем поднял авторитет в глазах рядовых граждан. Анализируя сложившуюся ситуацию, депутат Госдумы РФ Виталий Милонов сообщил, что Эммануэля Макрона уже ничто не спасет и он провалится во время избирательного процесса.