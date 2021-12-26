Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 декабря 19:41
19:41
Весь мир
Миссия ООН в Ливии отложила заседание с членами Форума политического диалога
19:35
Экономика
Швейцария рискует встретить Новый год без света из-за поломок на французских АЭС
19:31
Весь мир
Правительство ЦАР улучшит условия труда преподавателей Университета Банги
19:31
Происшествия
Водитель снеговоза вырвал номера у легковушки и подрался с ее владельцем в Петербурге
19:30
Политика
Песков: Путин проявляет эмоциональность во время разговоров об интересах России
19:29
Политика
Президент Чехии Земан предупредил Европу об опасности «Зеленой сделки» ЕК
19:27
Весь мир
Разведка США нашла в Саудовской Аравии секретный завод по производству баллистических ракет
19:27
Весь мир
Детям педиатрического отделения в столичной больнице ЦАР вручили новогодние подарки
19:27
Экономика
Риелтор Мажуть советует не ждать снижения цен на московское жилье
19:26
Шоу-бизнес
Лолита залезла в интроскоп в аэропорту с задранной юбкой
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Манукян о трансгендерности супруги президента Франции: действительно выглядит мужеподобно

  /   Обновлено: 26 декабря 2021 18:19
Весь мир
Манукян о трансгендерности супруги президента Франции: действительно выглядит мужеподобно
Global Look Press  /  Mehdi Taamallah/ZUMAPRESS.com

Супруга Эммануэля Макрона Брижит действительно очень похожа на мужчину. К тому же беззубая внутренняя и внешняя политика самого президента сразу дает понять, кто именно в их семье принимает решения. Так известный российский блогер и общественный деятель Вадим Манукян прокомментировал сообщения о том, что жена главы Пятой республики может быть трансгендером, которого при рождении звали Жаном-Мишелем Тронье.

Впервые информация о смене пола первой леди появилась в издании Faits & Documents, после чего получила активное распространение в социальных сетях, так как жители страны давно высказывали мнение, что ее черты лица выглядят подозрительно грубо. Необходимо отметить, что девичья фамилия жены главы государства действительно Тронье.

Примечательно и то, что 7 ноября микроблог Journal de la macronie запустил в Twitter хэштэг #JeanMichelTrogneux, который к середине декабря был упомянут свыше 66 000 раз. Естественно, ситуация не могла остаться без внимания со стороны Брижит Макрон.

«Она решила возбудить дело, оно продолжается», — заявил ее адвокат Жан Энночи.

Манукян о трансгендерности супруги президента Франции: действительно выглядит мужеподобно
Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Тем не менее скандал вызвал в общественном пространстве Франции живые дискуссии. К примеру, известный юрист в области общественного здравоохранения Фабрис ди Визио, известный любовью к конспирологическим теориям и нетрадиционным взглядам, начал задаваться аналогичным вопросом в Twitter:

«Разве быть трансгендером — это посягательство на честь и репутацию?»

Мнение о том, что первая леди Франции действительно сменила пол, поддержал известный певец Франсис Лаланн, однако чуть позже его аккаунт заблокировали.

Манукян о трансгендерности супруги президента Франции: действительно выглядит мужеподобно

Российский блогер и общественный деятель Вадим Манукян в интервью корреспонденту международной редакции Федерального агентства новостей сообщил, что история с Брижит Макрон у нормальных людей может вызывать лишь улыбку.

Манукян о трансгендерности супруги президента Франции: действительно выглядит мужеподобно
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«А как еще реагировать на всю эту возню в толерантной Европе? За что боролись, на то и напоролись. Давайте посмотрим, в той же Великобритании фактически обвинили Джоан Роулинг за то, что она попыталась как-то оспаривать тему трансгендеров. Вся эта история развивалась в Соединенном королевстве, и сейчас распространяется во Франции.

Тема используется конкурентами Макрона на предстоящих президентских выборах, если он вообще на них пойдет. Тут еще большой вопрос, потому что во Франции часто так складывается, что жители в начале боготворят своего президента, а к концу срока они его фактически ненавидят», — подчеркнул спикер.

Слова общественного деятеля косвенно подтвердила пользователь Twitter с ником Мириам МММ, которая подчеркнула, что никаких официальных опровержений со стороны четы Макронов не последовало.

Манукян о трансгендерности супруги президента Франции: действительно выглядит мужеподобно
president.gov.ua /

Другой пользователь — Натали задалась вопросом, почему первая леди Франции так резко отреагировала на обсуждение в СМИ и соцсетях, если она не меняла пол. К тому же, даже в Европе, исповедующей каноны так называемой «новой этики», не увидели ничего сверхъестественного и оскорбительного в подобных предположениях:

«Не понимаю. Нет ничего трансофобного. Если Брижит не транс, какова законность для подачи жалобы на трансофобию?»

Пользователь Жан Раж утверждает, что Елисейский дворец должен провести расследование и выяснить, действительно ли супруга президента является в прошлом мужчиной. По его словам, население страны, избравшее Макрона собственным лидером, имеет право узнать, кто на самом деле руководил Францией все это время.

«Нас не волнует ее сексуальное состояние, мы, французы, требуем правды, только правды, это законно, верно?», — задался вопросом пользователь.

Манукян о трансгендерности супруги президента Франции: действительно выглядит мужеподобно
Global Look Press / Julien Mattia/Keystone Press Agency

Как утверждает большая часть пользователей Twitter, жители Пятой республики не полезли бы копаться в грязном белье семьи Макрона, если бы не его провальная внутренняя и внешняя политика, в результате действий которых страдает вся бывшая метрополия.

«У них очень большая разница в возрасте и были шутки по поводу того, что он еще чуть ли не юнцом был, а она уже была взрослой женщиной, поэтому союз весьма странный, что вызывает все больше вопросов у французской прессы. Выглядит она действительно довольно похоже на трансгендера — мужеподобно. К тому же нельзя забывать, в последнее время Макрон совершает довольно много ошибок как внутри государства, так и за рубежом.

Он выпускает странные заявления в адрес России в последнее время, и в принципе по африканскому континенту у него есть большие проблемы. Поэтому, конечно, в их семье, скорее всего мозгом является Брижит, а он находится под ее каблуком. Поэтому неудивительны слухи о том, что она была мужчиной. А сейчас, пытаясь немного от нее абстрагироваться, он потерял ориентиры и это не принесло ему ничего хорошего, кроме проблем», — заключил собеседник ФАН.

Продолжающийся скандал способен нанести огромный ущерб имиджу Эммануэля Макрона, на пятки которого наступает его ближайший конкурент на президентских выборах, ультраправый политик Эрик Земмур.

Не так давно Мали отказалась от проведения традиционного рождественского ужина главы Пятой республики с французскими военнослужащими и отменила его переговоры с национальным лидером африканского государства Ассими Гоитой. По данным СМИ, причиной послужило нежелание местного правительства обсуждать внутренние вопросы, в частности связанные с «ЧВК Вагнера».

Манукян о трансгендерности супруги президента Франции: действительно выглядит мужеподобно
Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

В это же время Земмур нанес визит в Кот-д'Ивуар и встретился с бойцами армии Франции, чем поднял авторитет в глазах рядовых граждан. Анализируя сложившуюся ситуацию, депутат Госдумы РФ Виталий Милонов сообщил, что Эммануэля Макрона уже ничто не спасет и он провалится во время избирательного процесса.

«Будем отталкиваться от реалий и согласимся, что Макрон является политическим трупом. Скорее всего, ему не удастся сохранить за собой кресло главы государства, ведь он теряет популярность как внутри Франции среди рядовых граждан, так и за пределами бывшей метрополии.

Но вместо того, чтобы решать проблемы родной страны, он лезет в Африку, где тоже все портит. К примеру, правительство Мали отказалось от сотрудничества с Парижем и развернулось в сторону Москвы», — заявил парламентарий.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Манукян о трансгендерности супруги президента Франции: действительно выглядит мужеподобно
суд франция эммануэль макрон макрон трансгендер брижит макрон
Комментировать