Супруга Эммануэля Макрона Брижит действительно очень похожа на мужчину. К тому же беззубая внутренняя и внешняя политика самого президента сразу дает понять, кто именно в их семье принимает решения. Так известный российский блогер и общественный деятель Вадим Манукян прокомментировал сообщения о том, что жена главы Пятой республики может быть трансгендером, которого при рождении звали Жаном-Мишелем Тронье.

Впервые информация о смене пола первой леди появилась в издании Faits & Documents, после чего получила активное распространение в социальных сетях, так как жители страны давно высказывали мнение, что ее черты лица выглядят подозрительно грубо. Необходимо отметить, что девичья фамилия жены главы государства действительно Тронье.

Примечательно и то, что 7 ноября микроблог Journal de la macronie запустил в Twitter хэштэг #JeanMichelTrogneux, который к середине декабря был упомянут свыше 66 000 раз. Естественно, ситуация не могла остаться без внимания со стороны Брижит Макрон.

Тем не менее скандал вызвал в общественном пространстве Франции живые дискуссии. К примеру, известный юрист в области общественного здравоохранения Фабрис ди Визио, известный любовью к конспирологическим теориям и нетрадиционным взглядам, начал задаваться аналогичным вопросом в Twitter:

Мнение о том, что первая леди Франции действительно сменила пол, поддержал известный певец Франсис Лаланн, однако чуть позже его аккаунт заблокировали.

Российский блогер и общественный деятель Вадим Манукян в интервью корреспонденту международной редакции Федерального агентства новостей сообщил, что история с Брижит Макрон у нормальных людей может вызывать лишь улыбку.

Слова общественного деятеля косвенно подтвердила пользователь Twitter с ником Мириам МММ, которая подчеркнула, что никаких официальных опровержений со стороны четы Макронов не последовало.

Другой пользователь — Натали задалась вопросом, почему первая леди Франции так резко отреагировала на обсуждение в СМИ и соцсетях, если она не меняла пол. К тому же, даже в Европе, исповедующей каноны так называемой «новой этики», не увидели ничего сверхъестественного и оскорбительного в подобных предположениях:

Je ne comprends pas non plus. 1) Il n’y a rien de transophobe. 2) Si Brigitte n’est pas trans, quelle est sa légitimité à porter plainte pour transophobie?

Пользователь Жан Раж утверждает, что Елисейский дворец должен провести расследование и выяснить, действительно ли супруга президента является в прошлом мужчиной. По его словам, население страны, избравшее Макрона собственным лидером, имеет право узнать, кто на самом деле руководил Францией все это время.

Diffamation et transphobie-> ca veux dire qu’iel se sent insulté en passant pour un trans ? Donc qui est transphobe ? On se fiche de son état sexuel, nous Les français exigeons la vérité, juste la vérité c’est légitime non ? ????????