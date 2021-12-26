Глава Госсовета Ливии заявил о двух вариантах проведения выборов в стране

Триполи, 26 декабря. Глава Высшего государственного совета (ВГС) Ливии и член организации «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ) Халед аль-Мишри сообщил, что в настоящее время существует два предлагаемых варианта развития дорожной карты в стране.

Согласно первому, общенациональные президентские и парламентские выборы переносятся на июнь 2022 года, второй же подразумевает их проведение более чем через год. Об этом политик рассказал в ходе выступления на открытии очередной сессии ВГС.

«Мы надеялись, что к настоящему моменту завершим часть избирательного процесса, однако он построен на неэффективной и неполной основе и поэтому не может достичь своего конца. Каждая партия стремится бросить в другую огненный шар ответственности. Мы не принимали участия в этом фарсе, чтобы на нас не лежали последствия его провала», — добавил глава совета.

По его словам, все пытаются отрицать проблему и приписать неудачи другим сторонам, в частности, Палате представителей и Высшей избирательной комиссии (ВИК).

«Многие возлагают вину за провал электорального процесса на судебную систему, однако, когда она вмешалась, то обнаружила свою неспособность действовать беспристрастно на фоне постоянного давления со всех сторон», — отметил Аль-Мишри.

Он выразил надежду, что очередная сессия парламента станет попыткой достижения консенсуса. Глава ВГС предупредил также, что любой сделанный Палатой представителей в одностороннем порядке шаг, будь то изменение политической программы переходного периода, принятие законов или внесение поправок в исполнительную власть, должен осуществляться по согласованию с Высшим государственным советом.

Аль-Мишри заявил, что новая дорожная карта, по которой ведутся консультации, имеет два направления. Первое предлагается некоторыми зарубежными странами и подразумевает организацию выборов не позднее 21 июня, чтобы не отклоняться от политической программы. В этом случае исполнительная власть сохраняется без изменений, однако тот, кто ее возглавляет должен отказаться от своей должности и назначить себе заместителя, «если он хочет и дальше баллотироваться в президенты».

«Второй вариант, предложенный, в первую очередь, национальными политическими силами, состоит в том, чтобы продлить текущий период и снова открыть конституционный путь, при этом мы не начинаем новый переходный этап и не вносим правки в законы», — сообщил Аль-Мишри.

Согласно данному варианту, выборы состоятся через год или более, что, в свою очередь, потребует изменения исполнительной власти.

«Каждое из этих двух предложений имеет преимущества и недостатки, и мы должны принять решение по одному из них и сообщить об этом открыто через средства массовой информации», — подытожил глава ВГС.

Ливийское ответвление «Братьев-мусульман», видным представителем которого выступает Халед аль-Мишри, неоднократно угрожало срывом выборов, которых с нетерпением ожидают граждане страны. Так, он заявил накануне, что предложенный избиркомом перенос голосования на 24 января также обречен на провал.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей выразил уверенность, что после вмешательства внешних игроков в политическую жизнь Ливии ожидать выборов в скором времени не стоит. По его словам, процесс может затянуться на год и более.

1 Организация запрещена на территории РФ.