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Эксперт Дайнеко назвала самые распространенные поддельные купюры в России

  /   Обновлено: 26 декабря 2021 18:06
Экономика
Эксперт Дайнеко назвала самые распространенные поддельные купюры в России
pixabay.com

Москва, 26 декабря. Чаще всего в третьем квартале 2021 года подделывали банкноты номиналом 5000 рублей, на втором месте двухтысячные купюры, на третьем — тысячные, рассказала агентству «Прайм» Ольга Дайнеко, эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России.

Больше всего подделок было обнаружено в Центральном федеральном округе (4360 штук), Северо-Западном округе (1454 купюр) и Южном ФО (1324 банкнот).

«Подделки можно обнаружить не только среди крупных купюр, но и в числе "мелочи". Десятирублевые монеты также подделывают, но, безусловно, в значительно меньшем объеме. Кроме того, выявляются подделки и иностранных денежных знаков. Лидируют в списке поддельные стодолларовые купюры (преимущественно серии 2006А)», — отметила Дайнеко.

Умения фальшивомонетчиков растут вместе с современными технологиями. Не только люди, но и компьютеры не всегда могут распознать поддельные деньги. Очень редко, но они все же оказываются в банкоматах и терминалах. Если возникают сомнения в подлинности денег, надо обратиться в банк. Стоимость фальшивой банкноты при этом никто возмещать не станет.

«Если же попалась подделка, не надо пытаться ее "сбыть", ведь это преступление, причем уголовно наказуемое (ст.186 УК РФ)»,— предупредила Дайнеко.

Эксперт рекомендует использовать безналичный расчет, а также внимательно относиться к купюрам иностранного номинала и иностранной валюте. Наличные деньги следует принимать только от организаций, где их подлинность проверяют на специальном сканере.

Во время продажи через соцсети или торговые площадки лучше заранее сообщить о необходимости рассчитаться мелкими купюрами по 200 или 500 рублей — их подделывают намного реже. Можно также попросить снять деньги в банкомате, зайдя для этого в банк.

Между тем злоумышленники изобрели новый способ обмана граждан. Теперь они создают «зеркальные» сайты известных банков.

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