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Боярская тепло поздравила отца с 72-летием

Общество
Боярская тепло поздравила отца с 72-летием
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Санкт-Петербург, 26 декабря. Актриса Елизавета Боярская с нежностью обратилась к своем отцу — актеру Михаилу Боярскому. Она трогательно поздравила звезду советского и российского кино с 72-летием.

Боярская опубликовала теплое поздравление отца на своей странице в Instagram. Она выложила черно-белый снимок, на котором они позируют вместе. На фото артист улыбается, а дочь обнимает его за плечи, стоя сзади.

«С днем рождения, дорогой папочка! Самый нежный, добрый, отзывчивый и любимый!» — обратилась к Боярскому актриса.

Дочь артиста пожелала ему быть здоровым, поскольку это, по ее словам, главное. Как отметила Боярская, близкие актера постараются его только радовать.

Елизавета Боярская сама недавно отпраздновала день рождения — ей исполнилось 36 лет. В честь этой даты супруг актрисы Максим Матвеев показал романтичное фото с женой.

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