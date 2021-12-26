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В Перу арестовали имущество бывшего президента Алехандро Толедо

Весь мир
В Перу арестовали имущество бывшего президента Алехандро Толедо
twitter.com/AlejandroToledo  /  Официальная страница бывшего президента Перу Алехандро Толедо

Лима, 26 декабря. Прокуратура Перу сообщила, что правоохранители арестовали имущество бывшего президента страны Алехандро Толедо (2001–2006) на общую сумму 6,5 млн долларов. Его обвиняют в коррупции и отмывании доходов.

По данным СМИ, у Толедо были изъяты три дома и еще пять единиц различной недвижимости. Все они были оплачены на деньги, полученные в результате коррупционных схем. Прокуратура считает, что экс-президент получил взятки в размере более 30 миллионов долларов от бразильской компании Odebrecht в обмен на госконтракты на строительство дорог в стране.

Толедо и его жена в настоящее время проживают в США. Перуанское правосудие официально запросило его экстрадицию в конце 2019 года. В сентябре 2020 года суд в США постановил, что он может быть возвращен в Перу. Под следствием также находится его супруга и теща.

Дело Odebrecht — одно из крупнейших коррупционных преступлений, произошедших в новейшей истории Латинской Америки. Бразильский концерн на протяжении 30 лет подкупал власти 12 стран в обмен на госконтракты, общая сумма выплат составила 778 млн долларов. Дело в отношении Odebrecht было возбуждено в 2016 году Министерством юстиции США в сотрудничестве с правоохранительными органами Бразилии и Швейцарии. Концерн признал дачу взяток и обязался выплатить рекордный штраф в 3,5 млрд долларов.

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президент перу Одебрехт
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