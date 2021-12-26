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Политолог Антонопулос указал на правоту Путина после заявления Белого дома о НАТО

Политика
Политолог Антонопулос указал на правоту Путина после заявления Белого дома о НАТО
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Афины, 26 декабря. Американская администрация практически подтвердила правоту слов российского президента Владимира Путина о действиях НАТО. Об этом написал греческий политолог Пол Антонопулос в статье портала InfoBrics.

Эксперт обратил внимание на два ключевых события, которые доказывают правоту российского лидера. Первое — это принятие Верховной радой закона, который разрешает иностранным военнослужащим проводить маневры на территории Украины, передает «ПолитРоссия».

Второе событие, на которое обратил внимание политолог, связано с заявлением одного чиновника из Белого дома. Представитель американской администрации сообщил, что США готовы внедрить санкции против России и поспособствовать расширению НАТО.

«По сути, Вашингтон объявил, что не планирует останавливать эскалацию отношений с Россией в Восточной Европе, а скорее планирует продолжать провокации, обещая усилить давление на Евразийского гиганта», — отметил Антонопулос.

Политолог Антонопулос указал на правоту Путина после заявления Белого дома о НАТО
Федеральное агентство новостей /

Исходя из перечисленного можно сделать вывод, что американцы и их союзники по НАТО фактически доказали, что Владимир Путин оказался прав, когда выражал обеспокоенность на фоне агрессивных действий Североатлантического альянса.

«Утверждение Путина о том, что именно НАТО угрожает границам России, не только не отрицается администрацией Байдена. Белый дом практически подтверждает это», — заключил эксперт.

Сенатор Алексей Пушков ранее предупредил Россию о коллективном отпоре Запада на переговорах с НАТО. По словам политика, Россия должна выстроить четкие договоренности в первую очередь с Вашингтоном.

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