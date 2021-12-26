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Крабовый паук залез на ногу главы Минздрава Квинсленда и вызвал переполох на брифинге

Общество
Крабовый паук залез на ногу главы Минздрава Квинсленда и вызвал переполох на брифинге
pixabay.com

Канберра, 26 декабря. Министр здравоохранения Квинсленда Иветт Д'Ат подверглась нападению гигантского крабового паука во время брифинга, однако не прервала выступление и закончила речь.

Крабовый паук залез на ногу министра, чем вызвал немалый переполох среди журналистов. Д'Ат начала речь, но внезапно прервалась и с испугом посмотрела вниз. Подробности сообщили в Twitter-аккаунте информационного агентства Reuters.

«Кто-нибудь может снять с меня паука? Я ненавижу крабовых пауков, я буду продолжать и делать вид, что на мне нет паука. Если он окажется где-то около моего лица, пожалуйста, скажите мне»,— попросила Д'Ат.

Позже она отметила, что насекомое слезло с ее ноги, и она продолжила выступление на брифинге. Гигантские крабовые пауки в Австралии не редкость. Они достаточно крупные, но для человека не опасны, насекомые не агрессивны.

Краснокрылые попугаи поедают забродившие фрукты и, опьяненные этанолом, начинают вести себя неадекватно, чем создают неудобства жителям Австралии. После употребления забродивших манго попугаи зачастую гибнут не только от отравления алкоголем, но и в результате своего поведения.

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австралия паук переполох
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