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Сирийские военные заблокировали конвой армии США в провинции Хасака

Армия
Сирийские военные заблокировали конвой армии США в провинции Хасака
wikipedia.org  /  U.S. Department of Defense Current Photos / Public Domain

Дамаск, 26 декабря. Сирийские военные не пропустили американский патруль в районе населенного пункта Телль Тамр в провинции Хасака. Об инциденте сообщило агентство SANA.

Американские военные в воскресенье приблизились на бронетранспортерах к району Телль Тамра на севере провинции Хасака. Сирийские солдаты не дали бойцам ВС США проехать дальше. По данным агентства SANA, американцам никто не угрожал оружием, но они решили изменить маршрут.

Похожие инциденты происходили несколько раз в декабре, когда местные жители не давали проехать через блокпосты американским военным и членам «Сирийских демократических сил» (СДС). Под контролем СДС находится часть провинций Хасака, Ракка и Дейр эз-Зор. С 2015 года там разместились и американские войска, хотя Дамаск выступил против военного присутствия США и расценил действия Вашингтона как оккупацию. Местные жители не питают к «оккупантам» симпатий и нередко забрасывают их конвои камнями.

Несколько дней назад пост СДС в Телль Тамре оказался под обстрелом. Огонь вели со стороны протурецких сил. До этого артиллерийский удар нанесли по городу Абу Расин.

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