«Зарубежнефть» планирует развить газовую инфраструктуру в Алжире

Алжир, 26 декабря. Российская компания «Зарубежнефть» готовится приступить к развитию газовых проектов на Севере Африки, Ближнем Востоке и странах Юго-Восточной Азии. Об этом заявил бизнесмен Борис Воронов в интервью журналу «Нефть».

По его словам, одной из ближайших перспектив может стать создание кластера в Алжирской Народной Демократической Республике.

«Нашим партнером в переговорах является государственная компания Sonatrach, с которой мы совместно планируем реализацию крупного газового проекта в стране», — пояснил топ-менеджер.

На Ближнем Востоке российская компания рассматривает Египет, Курдистан и Оман в качестве потенциального плацдарма для развития инфраструктуры по добыче природного ресурса.

«В ЮВА "Зарубежнефть" связывает перспективы наращивания портфеля газовых активов с дополнительными проектами во Вьетнаме, Индонезии и других странах региона», — уточнил Воронцов.

Российская компания «Татнефть» также развивает нефтяную инфраструктуру на Севере Африки. Основная деятельность специалистов развернута на западе Ливии. Бригада бурильщиков возобновила геологоразведку на месторождении Гадамес.