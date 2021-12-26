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«Зарубежнефть» планирует развить газовую инфраструктуру в Алжире
Весь мир
«Зарубежнефть» планирует развить газовую инфраструктуру в Алжире
wikipedia.org  /  SPBer / CC BY 2.5

Алжир, 26 декабря. Российская компания «Зарубежнефть» готовится приступить к развитию газовых проектов на Севере Африки, Ближнем Востоке и странах Юго-Восточной Азии. Об этом заявил бизнесмен Борис Воронов в интервью журналу «Нефть».

По его словам, одной из ближайших перспектив может стать создание кластера в Алжирской Народной Демократической Республике.

«Нашим партнером в переговорах является государственная компания Sonatrach, с которой мы совместно планируем реализацию крупного газового проекта в стране», — пояснил топ-менеджер.

На Ближнем Востоке российская компания рассматривает Египет, Курдистан и Оман в качестве потенциального плацдарма для развития инфраструктуры по добыче природного ресурса.

«В ЮВА "Зарубежнефть" связывает перспективы наращивания портфеля газовых активов с дополнительными проектами во Вьетнаме, Индонезии и других странах региона», — уточнил Воронцов.

Российская компания «Татнефть» также развивает нефтяную инфраструктуру на Севере Африки. Основная деятельность специалистов развернута на западе Ливии. Бригада бурильщиков возобновила геологоразведку на месторождении Гадамес.

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россия газ ближний восток алжир северная африка зарубежнефть
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