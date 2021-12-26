Финалистка «Гoлоса» Маргарита Позоян высказалась о провальном номере команды Градского

Москва, 26 декабря. Подопечные покойного судьи проекта «Гoлос» Александра Градского не справились с номером, в котором приняла участие певица Александра Воробьева. По мнению финалистки первого сезона шоу Маргариты Позоян, гостья была намного сильнее конкурсантов.

Воробьеву изначально приглашали, чтобы задать планку, считает Позоян. Именно с этой задачей артистка справилась как нельзя лучше. К сожалению, ни Татьяна Качурина, ни Алишер Каримов до нее не дотянули, считает вокалистка.

«Саша вышла не на том уровне, чтобы подстраиваться. У них не было трио, не было многоголосья. Она просто круто поет, с этим нужно смириться. То, что она затмила — это нормально, потому что она приглашенный артист», — поделилась Позоян с изданием PopCornNews.

По итогам этого выпуска в финал юбилейного сезона «Гoлоса» вышли Ернар Садирбаев (команда Димы Билана), Александр Волкодав (команда Пелагеи), Алишер Каримов (команда Александра Градского) и Элина Пан (команда Леонида Агутина). Имя победителя станет известно 30 декабря.

Воробьева является победительницей третьего сезона вокального телепроекта. Тогда она поразила Градского своими данными, после «Гoлоса» он предложил ей работу в своем театре. Ходили слухи, что артистка состояла в отношениях с композитором.