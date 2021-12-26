Илана Юрьева объяснила, почему не дружит с Юлией Михалковой из «Уральских пельменей»

Москва, 26 декабря. Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева призналась, что больше не дружит с экс-коллегой по проекту Юлией Михалковой. Актриса полагает, что покинувшая шоу знаменитость обиделась на оставшихся участников.

Юрьева неоднократно говорила, что они с Михалковой дружили и не конкурировали, когда последняя еще была в составе «Уральских пельменей». Однако сейчас звезды шоу почти не общаются. При этом Юрьева заявила в интервью Cosmo.ru, что хотела дружить с экс-коллегой и мечтала о ее переезде в Москву, чтобы они, например, могли вместе завтракать.

«Но мне кажется, что она обиделась на наш коллектив, такие мои предположения. Юлия ни с кем не общается из участников шоу «Уральские пельмени». К сожалению!» — посетовала актриса.

instagram.com / @mihalkova

Звезда юмористического проекта не знает, на что именно могла обидеться Михалкова. Если верить Юрьевой, открытой вражды между ними нет. Более того, знаменитости обнимаются, целуются и общаются, если видятся на каких-либо мероприятиях, но в повседневной жизни они не подруги.

«Мне кажется в жизни каждого человека есть моменты, когда он хочет завязать со своим прошлым, вычеркнуть всех из своего списка, распрощаться со старым окружением и начать новую жизнь. У Юли этот случай», — объяснила актриса.

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