Пьяные люди, петарды и фейерверки больше всего раздражают россиян в Новый год

Москва, 26 декабря. Каждый пятый россиянин недоволен шумом петард и фейерверков в новогоднюю ночь, согласно результатам исследования аналитиков сервиса по поиску работы SuperJob.

Второй по популярности причиной недовольства граждан во время празднования Нового года стало обилие спиртных напитков и множество нетрезвых людей вокруг. По мнению 7% респондентов, самое неприятное в праздничную ночь — это телевизионная программа. Недосып из-за поздних гуляний нервирует 3% граждан, пишет РИА Новости.

«Чаще всего россиян в новогоднюю ночь раздражает шум: в том, что взрывы петард и праздничных фейерверков вызывают у них исключительно негативные эмоции, признались 19% опрошенных, и это на 3 процентных пункта больше, чем в прошлом году», — выяснили специалисты.

У 23% россиян раздражающими факторами в Новый год стали излишние расходы, плохая сотовая связь, обилие пищи, гора грязной посуды на кухне, необходимость работать, бесконечные звонки с поздравлениями и дорогое такси. При этом шум от пиротехники и пьянство чаще раздражают женщин, а одиночество в новогоднюю ночь — мужчин.

В преддверии праздников спасатели дают советы россиянами. Предельно аккуратно рекомендуется обращаться с пиротехникой. Большую ее часть нельзя использовать вблизи жилых домов. За нарушение этого правила гражданам грозят штрафы.