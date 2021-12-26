Украинцы потребовали от Зеленского отмены постановки на воинский учет беременных женщин

Киев, 26 декабря. Тысячи украинцев подписали петицию с обращением к президенту Владимиру Зеленскому с требованием отменить распоряжение минобороны страны о постановке на воинский учет беременных женщин.

Минобороны Украины утвердило новый перечень профессий, представительниц которых будут ставить на воинский учет. Согласно документу, учету подлежат даже матери с малолетними детьми и беременные женщины.

Спорный приказ ведомства подвергли критике, активисты создали петицию на имя президента Украины Владимира Зеленского с требованием отмены «издевательского» распоряжения минобороны.

«Согласно ему почти все женщины нашего государства должны быть военнообязанными», — говорится в тексте петиции.

Документ опубликовали на онлайн-платформе 23 декабря. За 90 дней он должен набрать 25 тысяч подписей, чтобы попасть президенту на рассмотрение. Всего за двое суток петицию поддержали почти семь тысяч украинцев.

Ранее эксперт в сфере безопасности и обороны, полковник СБУ в отставке Олег Стариков жестко раскритиковал приход «гендерного равенства» в ВСУ и предсказал тотальную панику среди украинских женщин из-за решения минобороны.